Polnareff aux Nuits de Fourvière : une voix qui transcende les générations

Du 31 mai au 28 Juillet, le festival des Nuits de Fourvière, à Lyon, réveille le théâtre antique de la ville pour une longue série de concerts. Ce 16 Juin, la légende de la chanson française, Michel Polnareff, a offert à son public un concert mémorable. Accompagné de son piano, l’amoureux de l’hexagone qui n’était pas monté sur scène depuis 2018, s’élance dans une tournée nationale accompagné de ses compagnons de route, 5 musiciens londoniens géniaux pour faire résonnerson dernier album de reprises : Polnareff chante Polnareff.

Depuis les années 60, l’homme aux cheveux d’or et lunettes extravagantes, a su conquérir le cœur de plusieurs générations grâce à ses mélodies envoûtantes et ses textes profonds. Provocateur mais jamais vulgaire, toujours ce même look androgyne qui choque, accompagné d’une sensibilité harmonique unique, Polnareff incarne du haut de ses 79 ans l’essence même de l’artiste anticonformiste, libre et passionné. Un retour sur scène qui affichait évidemment complet, dans une ambiance unique et en plein air, par une belle soirée d’été.

Il fait donc chaud ce soir à Fourvière. À 21 h, l’ambiance monte doucement en attendant Santa, la chanteuse connue du groupe pop rock électro Hyphen Hyphen, en première partie de ce grand artiste.

Avec son Popcorn Salé et une reprise en medley de Michel Berger, Mylène Farmer et Polnareff, la jeune compositrice et interprète ne manque pas de chauffer la salle ! Sa voix chaude et puissante capte rapidement l’attention du public. Un show de 45 minutes en solo, validé par une foule qui accueille la jeune femme dans la fosse pour une dernière danse.

Puis Polnareff arrive, certes accompagné jusqu’à son piano, mais très vite son âge se fait oublier. Il discute avec son public et raille les journalistes qui disent qu’il a perdu ses aigus.

Sans plus attendre, il nous prouve le contraire et entonne Love Me, Please Love Me. Appelant ses moussaillons et ses choristes à chanter avec lui, la foule se rappelle alors les souvenirs qu’ils partagent avec la star. Cette icône qui les a fait danser, rêver, aimer, les a rendus simplement heureux depuis ses débuts il y a presque 60 ans.

Les titres s’enchaînent et la voix cristalline demeure. Tout pour ma chérie, Je t’aime, Tam-Tam, un grand moment d’émotion avec le tubesque Lettre à France chanté a cappella, sans oublier les mythiques Bal des Laze et Y’a qu’un ch’veu.

Zéro fausse note, de l’humour et de la générosité à gogo, Polnareff semble ne pas avoir pris une ride.

Il salue la présence dans le public de l’humoriste et imitateur Laurent Gerra, présente ses musiciens puis repart de plus belle dans ce moment de partage. Ce soir encore, il confirme à son public qu’il a encore sa place sur scène. Il n’a rien perdu de son ton railleur, sa voix toujours aussi claire sait aussi bien marquer le tempo qu’aller flirter avec les suraigus sur Goodbye Marylou, le dernier titre de ce concert qui nous laisse sans voix et dont les mélopées romantiques nous accompagnent pour terminer cette soirée d’été.

Que les mauvaises langues ravalent leur fiel, Polnareff offre un concert émouvant et terriblement puissant, loin des concerts de stars vieillissantes animés uniquement par les souvenirs nostalgiques de leurs fans. Le public ne s’y trompe pas et salue l’exploit comme il se doit à Fourvière par un lancer de coussins interminable et joyeux sur la scène.

Une tournée à ne pas manquer et dont les prochaines dates s’enchainent durant l’été :