Les Francofolies de La Rochelle 2023: et nos larmes n’y pourront rien changer

Complet, complet, complet … clairement les Francofolies de La Rochelle ont retrouvé leurs chiffres de fréquentation d’avant vous savez quoi. Mieux pour la première fois de son histoire le festival a été ARCHI COMPLET. Mais au-delà du quantitatif, parlons quali. L’édition 2023 affiche avec insolence têtes d’affiche, émergents surdoués, belles surprises (Première Francos de Sheila, présence d’Ange, plus vieux groupe rock de France) et autres gourmandises (création de Waxx avec November Ultra, Ibeyi et Ben Mazué). Carte postale subjective.

Elle était attendue au tournant ce mercredi 12 juillet. IZÏA, sur la grande scène des Francos, allait-elle revenir sur sa sortie “carnavalesque” comme on a pu le lire ici et là ou faire silence sur ses propos gores à propos de Macron ? Elle a choisi l’option 2 se concentrant sur un set impeccable. On se souvient qu’en décembre dernier, elle avait plié le game à La Sirène – SMAC de La Rochelle – déroulant les titres de son excellent dernier album La Vitesse. OK, elle s’était égarée (déjà) dans un blabla longuet, un spectateur la rappelant à l’ordre en lui criant “Chante” mais le concert avait ébloui. En cette ouverture des Francos, elle réitère la performance, boule d’énergie inarrêtable. A fleur de peau sur la chanson inaugurale (Tu me manques tant), à feu et à sueur sur l’électro Dehors (c’est la vie). Pas besoin de feu de bengale, de battes avec petit clous pour briller: IZÏA tient la scène comme personne, punk à souhait quand elle crie à trois reprises en clôture du show “J’en ai plus rien à foutre”. On ne se refait pas même en “terre d’asile” !

Si cette 38e édition des Francofolies a fait la part à l’émergence (60% de la programmation), elle a également capitalisé sur des têtes d’affiche: -M- (forcément pas une saison sans lui), Polnareff, Renaud, Soprano ou encore la star mondiale DJ Snake qui, jour de fête nationale oblige, a fait trembler à nouveau la terre de La Rochelle et ses environs, bien aidé par le sempiternel feu d’artifice. Entre deux mix endiablés, l’artiste a déclaré sa flamme à … Céline Dion. Incongru mais payant, sa missive a été suivie d’un karaoké géant. Et entendre 12 000 personnes entonner Pour que tu m’aimes encore ça fait son effet. De quoi réchauffer le coeur de la québécoise en convalescence depuis de très longs mois !

Dans les moments qu’on gardera en mémoire jusqu’à la prochaine saison, il y a aussi la prestation impeccable du combo Deluxe. C’est la troisième fois que le groupe aixois se produit dans la cité maritime et toujours avec le swag de son electro-swing qui vous emporte une foule. Avec pour dress code le rouge écarlate – tout comme le décor – les six membres ont préparé un véritable show. Rien ne fut laissé au hasard : paillettes, feu d’artifice et professionnalisme partout. Bon OK la chanteuse Liliboy a sans doute survendu le truc en hurlant d’entrée de jeu “Vous êtes prêts à vivre la meilleure heure et demie de votre vie ? ». De notre vie peut-être pas, des Francos 23 y a des chances.

Autre salle, autre ambiance. A La Sirène, les désormais très courues Soirées Collectives ont programmé du très lourd et électro le samedi 15 juillet. Mezerg, Bagarre, Di Bosco, Social Dance ou encore Yuksek. La nuit fut longue, épuisante à force de danses (et d’alcool ?) … mais diantre que le casting était parfait ! God bless DJ’s et La Sirène.

Bien plus calme fut la soirée de clôture de ces Francos réussies et un tantinet fraîches (une petite laine était requise sur l’Esplanade Saint-Jean d’Acre … La Rochelle échappant avec chance à la canicule qui plombe actuellement le Sud est). Calme parce que Polnareff (OK boomer, tu viens au concert !), parce que Pomme, “spécialiste des chansons tristes mais qui consolent” comme elle se définit elle-même. D’une grâce irréelle pour ces premières vraies francos. (A 18 ans, elle y avait fait une apparition furtive le temps d’un interlude Chantier des Francos).

Calme. Parce que Jane aussi. Jane Birkin nous a quittés, les Francos sont en deuil, la France est en deuil. Grande habituée du festival rochelais (8 participations !) Jane a « accepté par erreur l’invitation » de la Grande Faucheuse. « S’est gourée dans l’heure, s’est plantée dans la saison » comme l’a chanté Louise Attaque, le groupe qu’on adore adorer. C’est avec la bande de Gaëtan Roussel que le rideau s’est baissé sur la saison 38 des Francos. On a le cœur lourd, léger. On ne sait pas trop. Mais pour la musique, pour les Francos, pour Jane: « notre amour est éternel. Et pas artificiel. »

Cédric Chaory.

Crédit photo : Pomme, 16 juillet 2023 par Caroline Jollin