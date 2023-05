« La Pomme, la fraise, la framboise, la tomate et le citron en 210 recettes succulentes » de Christophe Adam : 5 fruits et 1000 saveurs

Le pâtissier reconnu pour ses Eclairs de génie nous propose un très beau livre qui fait la part belle aux fruits.

Il peut sembler aléatoire de réunir ces cinq fruits (plutôt que d’autres) dans un seul livre, et d’en plus en faire son titre. Pour autant, Christophe Adam se défend : ces fruits sont « inspirants et évidents » et « le principe de ce livre est de proposer des recettes avec des fruits simples à cuisiner et à pâtisser et qui se prêtent autant aux recettes salées que sucrées ». Les recettes, bien détaillées (Christophe s’adresse directement à nous à la deuxième personne du singulier), rappellent le principe de la saison : pas question de travailler la framboise et la tomate en hiver ! De l’importance de choisir un fruit de saison, non congelé, et qui pourra donc garder toute sa saveur lors de sa préparation.

Les 210 recettes proposées ne sont pas toutes issues de l’esprit de Christophe Adam, mais viennent également de ses amis chefs (Christophe Bacquié, Pierre-Sang Boyer, Cédric Grolet…). La tomate sera ainsi préparée en dessert (la Tomate de Cédric Grolet) comme en salé (quesadillas du Dépôt Légal). La fraise se retrouve mariée avec de la truffe blanche d’été (Carpaccio de fraises) ou de la burrata (Burrata tomates, pastèque, fraises) mais sait aussi donner des desserts plus classiques (charlotte aux fraises, fraisier par Yann Couvreur, pavlova aux fraises…). Et ainsi de suite pour les trois autres fruits. Notons aussi les rappels bienvenus pour préparer les fruits (monder les tomates, conseils pratiques pour préparer le citron…) et le portrait des différentes variétés de fraises, de pommes, de tomates.

La Pomme, la fraise, la framboise, la tomate et le citron en 210 recettes succulentes, Christophe ADAM, photographies de Guillaume Czerw, Editions de La Martinière, 608 pages, 32 €

Visuel : Couverture du livre