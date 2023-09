Cmat : “Mylène Farmer est la reine de ma vie” (Interview)

C’est l’étoile montante de la scène internationale. La jeune artiste Cmat, fait partie des valeurs sûres de la musique pop. La chanteuse irlandaise s’est fait connaître grâce à son premier album, If My Wife Knew I’d Be Dead qui lui a valu le prestigieux Choice Music Prize de l’album de l’année. Elle s’apprête à sortir son nouvel album, CrazyMad For Me, prévu pour octobre prochain sur le label AWAL Recordings et qui contient notamment l’un de ses derniers titres “Have Fun !”. Avant la sortie de cet opus, Cmat s’est confiée à Toute la culture où elle ne cache pas son admiration pour Mylène Farmer !

Toute la culture : Vous avez dévoilé l’an dernier votre premier album intitulé If My Wife Knew I’d Be Dead. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ?

Cmat : L’album est devenu numéro 1 en Irlande le jour où j’ai joué mon premier concert de groupe à Dublin. Je l’ai su dans une station-service où mon petit ami mangeait un hot-dog et j’ai crié ‘va te faire foutre’ plusieurs fois à mon manager car je ne le croyais pas. Même après, à Dublin, la foule a continué à scander ‘numéro un’ encore et encore. J’étais très fière.

Cet album vous a valu le prestigieux Choice Music Prize de l’album de l’année en Irlande. Qu’est-ce que ça représente pour vous ?

Beaucoup de mes albums préférés ont remporté ce prix. Figurer dans la liste des gagnants signifie beaucoup pour moi. Je serai là pour toujours ! Ou du moins jusqu’à ce que le changement climatique détruise à jamais toutes les connexions sans fil et que nous devions retourner dans les montagnes.

Est-ce que vous espérez un jour, donner quelques concerts en France ?

J’ai eu l’occasion de jouer en France à plusieurs reprises. J’étais notamment à Paris pour soutenir les frères Teskey (Teskey Brothers) dans le merveilleux Bataclan. Mais je n’ai jamais fait la une des journaux. Honnêtement, j’aimerais beaucoup trouver un prétexte pour faire des spectacles en Provence, car tous mes vins préférés sont élaborés. Je peux jouer dans une grange, je m’en fiche, du moment que je suis payée en vin.

Qui sont les artistes français avec qui vous aimeriez faire un duo ?

Mylène Farmer ! Elle est la reine de ma vie, une telle inspiration pour moi. Libertine est ma chanson de l’été 2023 et je l’ai écoutée environ un milliard de fois cette année. Beaucoup de mes amis d’Irlande et du Royaume-Uni sont récemment venus la voir au stade de Bordeaux. J’étais tellement triste d’être en tournée à ce moment-là et de ne pas pouvoir la voir. Mon rêve serait de jouer avec elle pour pouvoir certainement apprendre d’elle sur le théâtre.

Vous vous apprêtez à sortir un nouvel album CrazyMad, For Me, mais avant cela il y a eu la sortie du titre Have Fun ! Comment a-t-il été reçu par le public ?

Bien, je l’espère ! Mais à vrai dire, ça m’est égal. Mon travail consiste uniquement à écrire de gros bangers que je trouve incroyables. Ce que tout le monde pense n’est pas si pertinent.

Photos : © Sarah Doyle.