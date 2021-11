Mais quelle Comédie ! Un spectacle musical jouissif à la Comédie Française

Dans la continuité de la WebTV La comédie continue ! créée lors du confinement, Serge Bagdassarian et Marina Hands ont conçu et mis en scène Mais quelle Comédie !, un spectacle rempli de paillettes et qui illumine la scène par des références brillantes !

Une comédie… musicale !

Un prologue et le rideau se lève, Serge Bagdassarian, en maitre de cérémonie dans son costume en or scintille sous les projecteurs. Sur un décor mouvant, nous voilà plongés dans une comédie musicale, un show à l’anglaise, entre music-hall et cabaret. Alternant les scénettes parlées, chantées, dansées, Mais quelle Comédie ! est un spectacle d’un dynamisme éblouissant. Ce cirque (en)chantant est accompagné d’une musique arrangée par Vincent Leterme et Benoît Urbain, qui reprend de grands thèmes de comédie musicale allant de Mary Poppins à Anything Goes.

Les spectateurs retrouvés

Conçu à la demande d’Eric Ruf, Mais quelle Comédie ! a permis de pallier une difficulté de programmation et ce n’est pas la première fois que la Comédie Française propose des spectacles en période de crise. Alors que nous étions privés d’art vivant et les comédiens de leur public, c’était bien ce spectacle qu’il fallait concevoir pour le grand retour de la magie sur scène. Comme une ode aux spectateurs, les comédiens jouent avec eux dans une interaction animée et toujours « covid compatible ». Pendant deux belles heures, nos esprits sortent de ce contexte difficile, et quand on en parle, c’est toujours pour en rire !

Dans l’intimité de la Troupe

A travers les scénettes qui s’enchainent, on découvre aussi l’intimité de cette famille qu’est la Troupe de la Comédie Française. Les comédiens nous dévoilent les coulisses de leur travail, tous ensemble, et un à un. Nous découvrons leur personnalité, une partie de leur parcours, ils nous partagent des souvenirs, leurs rituels. C’est une rencontre entre les comédiens et les spectateurs qui met en lumière le caractère essentiel de l’art vivant, de la magie, des paillettes dans nos vies !

Les comédiens sur scène sont des artistes complets, chanteurs, danseurs, ils sont capables de nous faire rire, de nous faire fantasmer mais aussi de nous émouvoir. Si bien qu’en quelques secondes, on passe d’un registre à l’autre, d’une ambiance à une autre.

Une fin sifflante

Avec un final à la Monty Python, la Troupe nous quitte en nous remplissant le cœur de bonne humeur et d’espoir. En conclusion : Always look on the bright side of life !

Mais quelle Comédie ! est un spectacle musical décalé et qui fait du bien !

Jusqu’au 3 janvier 2022 à la Comédie Française.

Visuels : © Vincent Pontet, coll. Comédie-Française