« Le K » de Dino Buzzati, par le talentueux Grégori Baquet, au Théâtre Rive Gauche

Grégori Baquet et Xavier Jaillard mettent en scène avec brio 13 nouvelles du recueil le plus universellement célèbre de Dino Buzzati publié en 1966, au Théâtre Rive Gauche jusqu’au 10 avril 2020. Un pur moment de beauté littéraire et scénique où le théâtre met en lumière un texte sensible et flamboyant.

Imposant et majestueux, un K en bois clair trône sur le plateau nu. Grégori Baquet fait son entrée en scène et s’approprie l’espace. Son regard pétillant et malicieux captive d’emblée et invite le public à le suivre dans les histoires qu’il va nous raconter, comme des confidences mises en relief par un subtil jeu d’ombres et de lumières, d’une élégance infinie.