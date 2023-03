“Friendly” : le cirque-théâtre tente d’approcher la vérité de l’amitié homme-femme

Le spectacle Friendly de la cie Les Attentifs – Guillaume Clayssen faisait ses premières à l’occasion du festival Spring, festival de cirque en Normandie. Une proposition avec de beaux interprètes, sur un sujet avec quelque potentiel puisqu’il s’agit de sonder les mystères de l’amitié entre personnes pouvant être sexuellement attirées l’une par l’autre, en interrogeant la place et le rôle des mythes en la matière. Le fond prend un peu le pas sur la forme, d’où résulte un spectacle trop explicatif.

Disserter sur l’amitié entre les hommes et les femmes, pourquoi pas : le thème est assez universel pour toucher tous les milieux et tous les âges. Le faire en mettant en tension réalité et fiction est une bonne idée : en incluant des extraits d’entretiens enregistrés, en faisant porter un discours anthropologique et philosophique par un personnage de chercheuse, en commençant le spectacle dans la salle pour entretenir la confusion entre le réel et l’espace de la narration, en ajoutant enfin une dose de complexité en mettant en scène une résidence artistique dans laquelle s’ouvre un espace supplémentaire pour jouer un mythe nouveau. C’est, potentiellement, plutôt riche.

Le duo d’acrobates en scène est, en outre, excellent dans la partie physique et circassienne. Les scènes faisant appel à l’acro-danse montrent une très belle maîtrise technique, qu’il s’agisse de camper avec humour l’échauffement pendant la résidence fictive ou de représenter les enjeux de séduction et d’attirance entre les personnages. La comédienne interprétant la chercheuse défend honnêtement son texte, et se prête à des scènes assez cocasses où elle se laisse entraîner dans le jeu physique.

Malgré ces ingrédients alléchants, le résultat est un peu indigeste. Le texte d’abord est lourdement explicatif : les longs monologues dissertant sur les tendres inclinations d’un sexe envers l’autre finissent par peser – à la marge, comme pour réparer un oubli ou cocher une case, on a le droit à une pauvre ouverture en direction des attirances non hétérosexuelles et des personnes non binaires, mais on ne peut pas dire que cela empêche le spectacle d’être hétérocentré. Le récit proposé pour tenir lieu de mythe de référence à cette possible amitié homme-femme manque de grâce et emprunte lourdement au mythe d’Orphée aux Enfers. La mise en scène est majoritairement très illustrative : musique angoissante et lumières glauques pour illustrer les moments dramatiques, et ainsi de suite. Et, malheureusement, le jeu théâtral est globalement très inégal, ce qui est préjudiciable pour une proposition qui, au final, se révèle être fondamentalement une pièce de théâtre – qui instrumentalise le cirque pour illustrer ce que la proximité des corps peut générer comme zones de trouble.

On retient de belles acrobaties, la construction de belles images notamment par l’utilisation de jeux de transparence ou de bricolages visuels faits au rétroprojecteur. L’intention est louable, la chute plaisante, on ne passe pas un mauvais moment : sans doute, avec du travail et quelques coupes, pourrait-on en faire une belle pièce de théâtre physique.

GENERIQUE

Mise en scène Guillaume Clayssen

Texte Thierry Simon

Avec Claire Marx, Louise Hardouin et Mahamat Fofana

Création Lumière Julien Crépin

Création Sonore Samuel Mazzotti

Scénographie Suzanne Barbaud

Costumes Séverine Thiébault

Photos : (c) Emmanuel Viverge