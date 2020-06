Entre théâtre, cinéma et élevage canin : une journée de répétition avec Alexandre Zeff

Cette journée de tournage au Théâtre Romain Rolland sera suivie de résidences de répétition à L’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge. Alexandre Zeff se rendra ensuite à Mayotte en août, pour compléter son approche du roman de Nathacha Appanah. On pourra voir la pièce à partir de novembre 2020 au Théâtre Romain Rolland et au Théâtre de la Cité internationale .

Et, peut-être, un art de la chance : Ice a les yeux vairon, comme le personnage de Moïse dans le roman. Difficile, pour un artiste, de ne pas s’en saisir. Aussi la journée s’est-elle achevée sur des photographies des yeux du berger australien.

Comme le métier de dresseur, d’ailleurs, celui du metteur en scène et du réalisateur est un art du tâtonnement : répéter plusieurs fois le même geste pour qu’il soit juste, chercher la bonne lumière, le bon objectif… Un art de la débrouille aussi : pour éviter que les projecteurs ne s’y reflètent, les bandes blanches des baskets de la dresseuse sont recouvertes par le meilleur ami de l’homme de théâtre, le gaffer. Ses gants, noirs également, sont enduits d’huile de thon pour attirer le chien et permettre au metteur en scène de filmer le museau d’Ice en train de lécher.

Pour aider Ice à se mouvoir sans que cela ne se perçoive à l’écran, Victorine Reinwald est enrobée d’un rideau en velours noir, qui se confond avec l’obscurité du plateau. Cette « cape d’invisibilité », comme elle l’appelle, emprunte au vocabulaire du théâtre noir. Pour fonctionner, ce système repose sur un subtile travail d’éclairage, assuré par Fabrice Bihet, régisseur de la Salle Églantine, et Margot Rogron, régisseuse sur le spectacle Tropique de la violence.

Alexandre Zeff peut compter sur l’aide de Victorine Reinewald, dresseuse de chiens, qui connaît Ice depuis trois ans. Très attentive aux émotions de l’animal, elle lui parle avec une douceur et une complicité qui vont à l’encontre de l’image que l’on a bien souvent du dressage : des phrases longues et pleines d’empathie, au rebours des ordres brefs que l’on entend souvent dans les reportages sur le sujet.

Cet acteur un peu particulier connaît l’art de poser : il a déjà fait des photos de mode. Le travail qui lui est demandé est toutefois beaucoup plus imposant : il ne s’agira pas seulement de capter la lumière – ce qu’il fait merveilleusement – mais aussi de répondre aux attentes du metteur en scène.

Alexandre Zeff aime le mélange des genres : son adaptation de Jaz mélangeait théâtre et musique. Quant au cinéma, il y a goûté lui-même à plusieurs reprises, puisqu’il a réalisé plusieurs courts-métrages et un long-métrage documentaire, Rencontres.

Le metteur en scène Alexandre Zeff , à l’origine de mises en scène de Jaz et Big Shoot de Kofi Kwahulé, monte actuellement une adaptation du roman Tropique de la violence de Nathacha Appanah, lauréat du Prix Fémina des Lycéens en 2016 et du Prix France Télévision en 2017. Nous avons pu assister, dans la salle Églantine du Théâtre Romain Rolland de Villejuif, à un travail un peu particulier : un tournage avec un chien, Ice.

Entre théâtre, cinéma et élevage canin : une journée de répétition avec Alexandre Zeff

Julia Wahl

Après dix ans d'enseignement des lettres en lycée, je travaille actuellement à la compagnie de danse verticale Retouramont comme chargée de diffusion et de production. Auparavant, j'ai œuvré six mois à l'Action culturelle du Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette. A côté des ces activités professionnelles, je chronique régulièrement le cinéma, le théâtre et la politique culturelle pour Toute la Culture.