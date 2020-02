À Hambourg, le Falstaff simplement humain de Maestri soumis à la cruauté des hommes (et des femmes).

Calixto Bieito montre sur la scène du Hamburgische Staatsoper un Falstaff peu ragoûtant et martyrisé. Ambrogio Maestri est magistral dans le rôle-titre.

Dernier opéra de Verdi, et première réelle comédie mise en musique de la part d’un compositeur alors âgé de 80 ans, Falstaff a tout pour intriguer, susciter l’adhésion ou le rejet. Ce personnage est une création de Shakespeare qui le reprit dans Les joyeuses commères de Windsor et qui fut à l’origine du brillant livret réalisé par le compositeur et son librettiste Arrigo Boito. La mécanique comique y est imparable dans cette comédie où les femmes mènent le bal et où les hommes ont fort à faire (Falstaff certes, mais également Ford et Fenton). L’opéra est présenté 7 ans après Otello… et 22 ans après Aïda. Le maître de Busseto s’est fait vieux, rare, exigeant et difficile à sortir de sa retraite. Musicalement, pour ce dernier opus, il s’avère littéralement virtuose et novateur avec cette partition prodigieuse, mais aussi déconcertante qui laisse aux interprètes peu d’occasions de briller dans des airs comme cela était le cas pour ses précédentes livraisons. De ce fait, Falstaff – qui obtint un triomphe à la création – reste une œuvre à part, adorée ou incomprise et qu’il ne faut jamais hésiter à aller voir en salle si elle ne suscite, à priori, en vous que peu d’intérêt.

Pour cette œuvre comique, Calixto Bieito paraît, de prime abord, un choix curieux pour la mise en scène. Les Français l’ont plutôt découvert avec Carmen et Boccanegra à l’Opéra de Paris où ils pourront également assister prochainement à son Ring de Wagner. Derrière son goût évident pour la provocation, on connaît son talent pour aller chercher au fond des âmes le côté trivial et noir des personnages. Ce Falstaff ne déroge pas à la règle.

Accueillis dans le hall de l’Opéra de Hambourg par une vidéo montrant un Ambrogio Maestri, en cuisine n’hésitant pas à engloutir sa mousse au chocolat jusqu’à s’en barbouiller le visage, on se doute que l’on n’aura pas affaire à un Falstaff propret et vêtu d’un justaucorps. Au lever de rideau, celui-ci, en T-shirt, boulimique chronique, tel un Gargantua du tout-venant, est attablé devant un pub anglais (The boar’s head) et en train de se gaver d’huîtres et de champagne. Le jus de citron gicle sur le sol, le champagne sert à asperger ces tristes compères Bardolfo et Pistola. Bieito nous adresse le message que si l’on parle du gros Falstaff, on peut s’abstenir ni de son embonpoint, ni de la nourriture et de la boisson, ni des déjections qui suivront. Pour illustrer cela, on ira jusqu’à retrouver Sir John, après qu’il eut été jeté dans la rivière, assis pathétiquement sur une cuvette de toilette. Et une femme (joué en rôle muet par Orchidee Brömme) déboule régulièrement sur scène pour nettoyer, si l’on peut dire, « la merde » laissée par les autres.

Ainsi, en début de représentation, tout ce joli monde présent au pub apparaît comme une petite bande de médiocres de la rue dont Falstaff serait le roi. Mais ce roi, Bieito va vite nous l’exhiber dans sa nudité la plus crue. Il lui enlèvera son t-shirt et montrera son chanteur tel qu’il est, gros en effet, gros comme le Falstaff de l’histoire, sans prothèse, sans faux gros ventre. Il nous le montre sale, devenant presqu’un clochard au fur et à mesure que les mésaventures découlent de sa bêtise et de sa fatuité. Il nous le montre ridicule, transformé en lampadaire pour échapper à ses poursuivants, ou, comme on l’a dit, assis sur son « trône ».

Face à lui, le couple Ford et Meg Page apparaissent comme des petits bourgeois sans scrupules et Mrs Quickly comme une copine d’Alice bien vulgaire. Ils basculeront petit à petit dans la cruauté vis-à-vis du pauvre Falstaff qui descend lentement aux enfers, se dégrade, et pue probablement comme le clochard qu’il devient.

Enfin, finalement peu soucieux du jeu pervers de leurs aînés, Nannetta et Fenton sont deux jeunes qui ont juste envie de se lutiner et, Bieito oblige, iront faire leur petite affaire au premier étage du pub. Nannetta découvrira d’ailleurs sa grossesse par un test qu’elle réalise sur la même cuvette de WC.

Le talent de Bieito, on l’aura compris, c’est de faire basculer l’histoire comique conçue par Shakespeare, l’opéra bouffe de Boito et Verdi, vers une histoire bien plus actuelle, beaucoup moins drôle, vers la cruauté de nos contemporains et probablement vers l’intolérance face à la différence. Dans la pantomime finale, quand Falstaff apparaît, naïf, tel que lui-même, les bourgeois arborent des masques inquiétants qui laissent peu d’ambiguïtés sur le rôle malfaisant qui est le leur. Bieito oppose la Alice bien gaulée, bien habillée, bien maquillée au gras et sale Falstaff. Ce faisant, il nous contraint à choisir notre camp et opter, presque par pitié, pour ce dernier.

Il faut dire qu’Ambrogio Maestri, cet homme qui se dénude et que l’on retrouve bêtement assis sur une cuvette de toilettes, nous atteint en plein cœur. Il nous émeut, nous renvoie à la triste condition de cette cohorte de femmes et d’hommes qui perdent peu à peu assurance et dignité.

Le chanteur est grandiose. Maestri est le Falstaff d’aujourd’hui. Le rôle lui colle à la peau, le timbre chaud, la voix sans aucune faille, la capacité à nuancer chaque phrase nourrit ce personnage pathétique. Il pérore aussi bien qu’il fulmine, il se lamente et se vante avec la même aisance. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, il n’a guère besoin d’user d’effets, d’être outrancier et démonstratif d’en faire des tonnes pour bâtir un Falstaff. Par sa présence physique, par un chant épuré, sans emphase particulière, il EST ce Falstaff humain et sobre. C’est de là que naît cette réelle émotion que l’on ressent à la fin de l’opéra.

La distribution féminine – issue de l’Est de l’Europe (Lettonie, Kosovo, Russie et Autriche) – est épatante. Maija Kovalevska (qui suivit notamment les cours de Mirella Freni qui vient de nous quitter) est une Alice de luxe avec une de ces voix de Russes rompues au chant italien, une belle projection et des aigus sûrs. Elle mène véritablement le bal des méchants, physiquement et vocalement. La Nannetta de Elbenita Kajtazi est la deuxième délicieuse surprise de la soirée, avec son timbre fruité, mais jamais acide et ses piani de rêve. Nadezhda Kayazina, vraie contralto à la voix chaude est à son aise dans le rôle de Mrs Quickly et Ida Aldrian vient compléter le quatuor dans le rôle de Meg.

Markus Brück trouve les accents inquiétants pour figurer ce mari piteux, stupide et paranoïaque, cet homme contraint de se déguiser pour confondre Falstaff … et sa propre épouse.

Oleksiy Palchykov interprète Fenton avec une voix claire de ténor qui convient bien au jeune (et timide au début) écervelé. Surpris au lit avec Nannetta, il sera contraint de déambuler en slip une partie de la représentation, offrant à voir une autre nudité que celle de Falstaff, mais finalement tout aussi symbole de ce dénuement imposé aux hommes qui veulent transgresser les règles.

Jürgen Sacher (Dr Cajus), Daniel Kluge (Bardolfo) et Tigran Martirossian (Pistola) complètent cette distribution exemplaire totalement dévouée à la comédie, à certains égards sinistre, qu’on leur fait jouer.

Dans la fosse, Axel Kober à la tête de l’orchestre philharmonique de Hamburg met la musique au service du rythme endiablé qu’a voulu Verdi et que Bieito illustre à sa manière. Le chœur de l’Opéra, presque chœur antique tant il semble représenter l’opinion publique désapprouvant les actions du gros Falstaff, est admirable.

Ainsi, venu de l’univers de Shakespeare, passé à la moulinette de Verdi et Boito, Fastaff réapparaissait, ce soir, en homme ordinaire aux prises avec un monde contemporain et cruel. La fable prenait un nouveau sens et les derniers mots du gras chevalier résonnaient bizarrement à notre oreille : « Le monde entier n’est qu’une farce, et l’homme est né bouffon ».

À l’Opéra de Hambourg jusqu’au 28 mars 2020 puis reprise à venir en mai 2021.

Visuel © Monika Rittershaus