L’agenda du weekend du 21 novembre 2020

Le week-end est enfin arrivé. Alors confinement ou pas, prendre un bon bol d’air culturel est toujours d’actualité. Voici donc quelques pistes pour s’évader à travers l’art et la culture ce week-end. Au programme : des tutoriels, de la musique, des expositions. De quoi passer un excellent week-end.

Un week-end au Palais de Tokyo

Le Palais de Tokyo ne finit pas de s’inviter chez nous durant ce deuxième confinement. Le plus grand centre de création contemporaine d’Europe nous a concocté un week-end riche et inédit en ligne. Chaque samedi le Palais de Tokyo propose des ateliers créatifs : les tutos DO IT TOK. L’objectif et de développer la créativité des plus petits aux plus grands sur la base des expositions et artistes. Ce samedi retrouvez le premier tutoriel pour fabriquer un masque « Compeausite » en seulement 45min. C’est disponible sur les réseaux sociaux du Palais de Tokyo ou sur leur site internet.

On poursuit ainsi son week-end avec un dimanche musical. Le Palais de Tokyo confie les clés de son compte Deezer à l’artiste Futura 2000 ce dimanche. C’est ainsi que l’artiste phare du graffiti new-yorkais nous fera découvrir sa playlist composée de dix titres.

Exposition « L’herbier secret de Giverny, Monet et Hoschedé en botanistes. »

Et si on vous disait que ce week-end vous pouviez faire un tour du coté de Giverny avec Claude Monet ? C’est belle et bien possible avec l’exposition virtuelle organisée par La Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie dans le cadre de la 4e édition du Festival Normandie Impressionniste. La saison 2020 des musées de Rouen qui aurait dû se terminer le 15 novembre est désormais disponible en immersion 3D. Alors pour baigner dans l’exposition de l’un des fondateurs de l’impressionnisme c’est par ici.

Rétrospective de Victor Vasarly au Centre Pompidou

Le centre national d’art et de culture, Georges-Pompidou (re)met à l’honneur Victor Vasarly, l’inventeur de l’Art optique. Ses tableaux et autres sculptures qui jouent sur les formes géométriques et le couleurs pour créer des illusions d’optique avait déjà été présentées en 2019. C’était alors la première grande retrospective française consacrée à Victor Vasarly. L’exposition du Centre Pompidou et désormais accessible gratuitement en virtuel. Alors pourquoi ne pas la voir ou la revoir ce week-end ? C’est juste ici.

Concert de Pak Yan Lau au Carillon du Kanal – Centre Pompidou de Bruxelles

Du Centre Pompidou, Beaubourg on passe à celui de Bruxelles. À partir de ce dimanche à 15h Kanal-Centre Pompidou proposera cinq concerts que vous pourrez écouter en ligne sur Facebook Live. Une belle façon de continuer à écouter de la musique. C’est une figure de l’underground belge, Pak Yan Lau qui inaugurera ce premier concert. L’élève du conservatoire aborde la musique par des voies détournées. Lors de cette première session de streaming, elle explorera dans un style lyrique les harmoniques produites par les cloches. Alors ce dimanche envolez-vous pour un concert à Bruxelles !

Visuel :©Michelangelo5