La nouvelle saison de l’Opéra Grand Avignon sous le signe de (ré)ouverture

L’Opéra Grand Avignon ouvre la saison 2020-2021 ce soir, le 28 septembre, avec le récital du contre-ténor Jakob Jozef Orlinski et Il Pomo d’Oro à l’Opéra Confluence. L’institution avignonnaise maintient cette saison riche, marquée notamment par la réouverture de l’Opéra historique dans le centre-ville, après 3 ans de travaux de rénovation, retardés à cause de la COVID-19.

Pour la première soirée tant attendue de cette saison particulière, l’Opéra Grand Avignon communique les mesures sanitaires précises par toutes les voies, notamment sur les réseaux sociaux.

Ce sont 73 spectacles dont 5 nouvelles productions d’opéra et d’opérette auxquels on peut assister tout au long de la saison : Le messie du peuple chauve d’Eric Breton en création, sur un sujet écologique fort (20 et 22 novembre) ; Bastien et Bastienne d’après Mozart, œuvre participative chantée en français dans un univers de cirque (19 décembre) ; La veuve joyeuse de Franz Lehar, la dernière production présentée à l’Opéra Confluence tout près de la gare d’Avignon TGV, pour la fête de fin d’année (27, 29 et 31 décembre). Ensuite, les 29 et 31 janvier, Opéra Grand Avignon ouvrira de nouveau ses portes avec Le Chevalier à la rose de Richard Strauss, jamais donné à Avignon, avec, dans le rôle d’Octavian, Violette Polci (On se souvient d’elle dans les délicieuses P’tites Michu à Nantes, à Paris et partout en France) ; et La Chauve-Souris de Johann Strauss avec la mise de scène de Jean Lacornerie qui vient du monde de comédie musicale et de répertoire léger (19 et 20 juin).

Pour les autres spectacles lyriques, citons Samson et Dalila de Saint-Saëns (12 et 14 mars), Don Giovanni de Mozart sous la direction de Debora Waldman, la nouvelle directrice musicale et avec la mise en scène de Frédéric Roels, directeur de l’Opéra Grand Avignon (23 et 25 avril) ; enfin, Narcisse de Joséphine Stephenson sur un sujet d’adolescence, en création de l’Arcal (11 mai).

On compte trois créations pour la danse : L’histoire du soldat de Stravinsky avec la nouvelle chorégraphie d’Eugénie Andrin (14 novembre) ; Gershwin in Blues de Barry Collins comme ballet du Nouvel An (3 et 5 janvier) et L’art d’aimer de Jean-Claude Gallotta (22 et 23 mai). Les Labilités amoureuses – Partita 2 de Julien Guérin, étoile du ballet de Monte Carlo, seront données en plein air au coucher du soleil au Théâtre de Verdure, les 3 et 4 juin.

Parmi les concerts, la Gala de (ré) ouverture sera au programme à l’Opéra Grand Avignon le 17 février avec la soprano Julie Fuchs, le baryton-basse Edwin Crosseley-Mercier et le pianiste Alphonse Cemin.

Adam Laloum, Renaud Capuçon, David Fray, Jodie Devos, Véronique Gens et bien d’autres ont répondu présents pour cette saison que nous souhaitons festive !

Le programme complet est sur le site de l’Opéra Grand Avignon, vous aurez le loisir de composer vos belles sorties.

Visuels : créations photographiques de © Christophe Loiseau pour Opéra Grand Avignon