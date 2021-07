Inventaire, la mémoire du XXIe siècle par Josette Baïz aux Hivernales

Dans le cadre de On (y) danse aussi l’été, au festival des Hivernales à Avignon est présenté un léger et rafraîchissant pas de deux : Inventaire, de Josette Baïz.

Lola Cougard et Geoffrey Piberne sont danseurs dans la compagnie Grenade, la compagnie fondée par Josette Baïz en 1998 à Aix-en-Provence, suite logique au travail entrepris depuis 1992 avec le groupe Grenade (enfants, adolescents). Le groupe Grenade, Lola et Geoffrey en ont fait partie. Le spectacle Inventaire est comme son nom l’indique un inventaire, mais très personnel.

Il s’agit du patrimoine chorégraphique des deux danseurs. Et c’est très étonnant car grâce à eux on plonge dans une histoire du premier XXIe siècle très plurielle. On attaque avec la danse néo-classique, lyrique et en rythme de Wayne McGregor puis on plonge dans Uprising d’Hofesh Shechter. Et ça va continuer comme ça, en passant par Gallotta ou Jérôme Bel.

À chaque fois les danseurs nous présentent la pièce venir, dans un petit jeu de scène un peu trop surjoué, mais adorable. S’en suit une présentation d’un extrait du spectacle, en costume et dans la lumière du chorégraphe. Mais toujours ils reviennent au port et à leur lien avec la danse généreuse de Josette Baïz, plus émotionnelle que technique.

Eux deux montrent qu’ils peuvent tout danser, du plus académique au plus performatif et sont la preuve par l’exemple du décloisonnement des frontières chorégraphiques.

Et c’est cette émotion qui nous attrape, entre nostalgie de revoir des pièces que l’on adore, et amusement face à leurs propositions. Révisez vos connaissances, vous serez soumis à un quiz pas si facile !

Du 10 au 20 juillet à 13 h 15, relâche jeudi 15 juillet, aux Hivernales.

Visuel : © Olga Putz