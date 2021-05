DYE CRAP donne de la puissance dans son premier album

Le groupe de rock originaire de Rouen, vient de sortir son premier album éponyme de dix titres.

DYE CRAP est un groupe de rock composé de quatre membres : le chanteur et guitariste Maxime, le guitariste Maryan, le batteur Léo et le bassiste Serj. Anciennement appelé The Baked Beans, DYE CRAP voit le jour en 2020.

A la suite du départ du chanteur de l’ancien groupe, DYE CRAP travaille sur un projet d’album. « On s’est retrouvé en résidence avec la volonté de composer un album. On s’est tout de suite mis d’accord sur l’esthétique du groupe, on savait vraiment où on voulait aller », exprime le groupe sur le communiqué.

C’est ainsi que le groupe dévoile son premier album éponyme sorti le 30 avril sous trois labels : Kids are Lo-fi Records, Le Cèpe Records et Time Room Records. Cet opus a été enregistré dans une grange située à l’intérieur d’un corps de ferme avec une partie studio et une partie avec des chambres etc… « On a déliré sur le fait que la grange était potentiellement hantée et on s’est amusé à invoquer l’esprit du grand Mugule pour l’enregistrement d’une partie du morceau « Candies » en utilisant un vieil instrument désaccordé qui traînait là-bas », confient les membres de DYE CRAP.

L’album s’ouvre avec My Shits et se termine avec Enemies. A travers cet album, le groupe de rock garage met à contribution, sa puissance et son énergie. Le tout dans un style qui oscille entre le grunge et le punk. « On avait envie de quelque chose de différent de ce qu’on avait pu faire avant, plus pop, plus accessible, feel good, avec des morceaux sur lesquels on veut faire la fête », explique le groupe.

Avec ce premier album éponyme, DYE CRAP n’a pas fini de monter le son !

Visuels : © Jean Paul Groove pour l’image en une et Time Room Records pour la pochette de l’album.

Dye Crap, 1er album éponyme, disponible depuis le 30 avril 2021 (10 titres) : 1. My Shits, 2. Booze Cruize, 3. Still Wasted, 4. Fight, 5. Gameboy, 6. Candies, 7. Cooloroonie, 8. Abandon Ship, 9. Daily routine, 10. Enemies.