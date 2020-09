La playlist d’un été indien

Si ce n’est pas une danse, c’est un son. C’est l’image avant le grand spectacle, un rap tout en dentelles avec derrière, finalement plus présente, la musique, brute et concrète. Un gros coup d’été indien sur la tête.

Antoine Couder

Antoine Couder est journaliste. Il est l’auteur de « Fantômes de la renommée (Ghosts of Fame) », sélectionnée pour le prix de la Brasserie Barbès 2018. Son travail explore le lien narratif entre document et fiction et plus particulièrement le thème de la musique, entendue au sens de l’écoute et de l’inspiration qu’elle procure. Il prépare actuellement une biographie de Jacques Higelin (Castor Astral, 2020)