le MRAC Occitanie vous fait gagner 5 pass famille (valables pour 4 personnes) à l'occasion de l'ouverture de l'exposition collective de collection La vie dans l'espace qui se tiendra jusqu'au 13 juin 2021 à Sérignan.

Qu’aborde l’exposition du MRAC Occitanie ?

La vie dans l’espace présente plus de 60 artistes des collections du MRAC et vous propose une découverte entre espace extraterrestre infini que l’on commence à peine à explorer, et espace terrestre bien spécifique et parfaitement délimité, que l’on arpente avec nos corps.

Cette exposition n’est pas thématique, elle est conçue comme un regard sur les collections du MRAC, revisitée à partir de principes d’accrochage empruntés à la recherche scientifique, au champ de la fiction, ou plus largement à l’imaginaire spatial. À chaque salle son principe et son autonomie visuelle, inspirés de notions comme l’habitabilité, l’architecture capsulaire, les images embarquées, les écosystèmes fermés, l’exobiologie, ou la gravité zéro.

La vie dans l’espace est, au final, habitée par une grande analogie, celle qui se dessine entre le musée,

Imaginé pour conserver et exposer des collections d’œuvres d’art, et les habitats spatiaux, conçus

pour préserver coûte que coûte la vie dans le milieu le plus hostile qui soit, l’espace.

