Le Jazzman Keith Jarrett propose un dernier album live

A 75 ans, Keith Jarrett a marqué de son empreinte le milieu du Jazz et décide de tirer sa révérence. Il est possible de se replonger dans sa prestation du 4 juillet 2016 à Budapest.

Il porte depuis les années 70 le Jazz vers une autre dimension, incorporant l’influence d’autres styles notamment la musique folk. Il évolue, perfectionne et diversifie son répertoire au fil du temps. A la manière de Miles Davis par exemple, il explore et aborde différents genres musicaux avec le gospel, la musique classique, les musiques du monde… Il fera partie du célèbre Miles Davis band dès 1970, enchaînant succès et moments de grâce aux côtés de talentueux musiciens. Son concert à Cologne en 1975 donne lieu à l’un des plus célèbres disques de Jazz : The Köln Concert. Il forme à la fin des années 70 un trio mené par le contrebassiste Gary Peacock. Le trio connaîtra un succès immense sur plusieurs décennies.

Sa proximité avec le free jazz fait de lui un véritable performeur en osmose totale avec la musique. L’état de transe est très important dans sa vision de la musique. Keith Jarrett est connu pour son perfectionnisme extrême en concert, réclamant un silence total. Evidemment cette conception de la musique et de la performance donne lieu à des moments de grâce musicaux.

Affaiblit depuis plusieurs années par une succession de problèmes de santé, Keith Jarret décide de ne plus performer. Il est heureusement possible de se replonger dans ses concerts dans la pure tradition Jazz. C’est l’un de ses concerts à Budapest en 2016 qui est proposé pour un album live sorti le 30 octobre sur le label ECM. On peut déjà écouter un extrait avec le rappel Answer me, My love.

Visuel : ©Olivier Bruchez Creative commons