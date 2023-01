Embarquez sur la Croisette avec l’Orchestre national de Cannes

Quoi de mieux pour fêter la nouvelle année que de se replonger dans le parfum enivrant des douces Années folles? À l’occasion de la sortie de son nouvel album Croisette, l’Orchestre national de Cannes vous invite à célébrer la joie de vivre lors d’une soirée festive ce mardi 3 janvier.

Croisette, les années folles en musique

L’Orchestre national de Cannes et son directeur musical Benjamin Levy remontent le temps pour vous transporter quelques décennies en arrière avec leur nouvel album Croisette, opérettes et Années folles. Un retour en musique sur ces années culturelles mémorables et insouciantes évoquant les souvenirs engloutis de la Riviera des Années folles. Hommage à cette époque et à ce répertoire d’antan, Croisette est une distribution composée de chanteur·euse·s français·es parmi les plus doué·e·s, amoureux·euses du style élégant, piquant et plein d’esprit que convoquent ces musiques.

La chanson française rencontrait déjà un franc succès bien avant la Belle Époque, mais rien de comparable avec l’après Commune marquant alors la réouverture des fameux cafés concerts et des salles de Music-hall. Croisette, c’est la renaissance d’un souvenir amusant et entêtant d’artistes comiques et de chansons romantiques aux airs d’opéras. Une balade entre les Folies Bergères et le Chat Noir et la découverte de Viens Poupoule de Félix Mayol ou de Frou-Frou de Bertha Sylva.

C’est à Patricia Petibon, Laurent Naouri, Amel Brahim-Djelloul, Philippe Talbot, Marion Tassou, Rémy Mathieu, Pauline Sabatier et Guillaume Andrieux qu’appartient la mission d’honorer les célèbres compositions de Maurice Yvain, d’Henri Christiné, de André Messager ou encore de Reynaldo Hahn. Une sortie discographique indispensable pour prendre un grand bol d’air frais en cette fin d’année et savourer les mélodies loufoques, tendres ou endiablées, reprises avec le plus grand soin par les plus grandes voix de l’Orchestre national de Cannes.

Retrouvez le CD sur le site de l’Orchestre national de Cannes

Concert du Nouvel An, Croisette !

Pour ceux et celles préférant les salles de spectacles, l’Orchestre national de Cannes vous invite à célébrer la nouvelle année au rythme des Années folles, dans une soirée festive ce mardi 3 janvier 2023 au Théâtre Debussy à Cannes. L’occasion de s’ambiancer et d’apprécier ces œuvres enregistrées pour le disque Croisette récompensé par le label « Choc » du magazine Classica.

Une première date avait été proposée au Théâtre du Châtelet en octobre dernier et avait été grandement saluée par le public. Croisette vous permet de redécouvrir ces ouvertures, airs et ensembles dans leur version originale, livrant le témoignage de ce vent de douceur et de fête qui, il y a un siècle, déferlait sur la France d’après-guerre. Pour les cœurs d’aujourd’hui, toujours insatiables de bonheur et de liberté, cette bouffée d’air frais est plus que jamais indispensable !

Pour plus d’informations et réserver votre spectacle

LES ARTISTES

Benjamin Lévy – Direction

Amel Brahim-Djelloul – Soprano

Magali Léger – Soprano

Marion Tassou – Soprano

Pauline Sabatier – Mezzo– Soprano

Rémy Mathieu – Ténor

Philippe Talbot – Ténor

Guillaume Andrieux – Baryton

Ronan Nédélec – Baryton

PROGRAMME

Extraits d’œuvres de Yvain, Simons, Moretti, Hahn, Christiné et Messager.