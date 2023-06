Lille Piano(s) Festival : l’Orchestre National de Lille donne un concert d’ouverture surprenant

Le Lille Piano(s) Festival, qui célèbre en 2023 sa vingtième édition, est devenu une manifestation incontournable du paysage culturel lillois. Alexandre Bloch, à la tête de l’Orchestre National de Lille a ouvert la vingtième édition du Lille Piano Festival avec brio.

La programmation du Lille Piano(s)Festival est variée et propose à chacun de quoi se satisfaire. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les responsables de la phalange ont mis les petits plats dans les grands tant les grands noms du piano se succèdent dans les cinq sites ou les concerts se sont succédé les uns aux autres pendant trois jours.

Une création mondiale en ouverture de festival : de la résidence à la composition

L’Orchestre National de Lille, comme presque tous les orchestres de son niveau, passe régulièrement commande d’œuvres à des compositeurs jeunes ou chevronnés. Pour la composition de sa toute première symphonie intitulée symphonie « quantique », Romain de La Haye, plus connu dans le milieu de la musique électronique sous le nom de Molécule, a passé une saison en résidence à l’Orchestre National de Lille. Cette résidence lui a permis d’assister aux répétitions, de voir la vie de la phalange et de réaliser des enregistrements dont il s’est servi plus tard, pendant le travail de composition. C’est quand Alexandre Bloch a suggéré à Molécule de coucher sur papier sa future symphonie que l’ensemble des artistes a « basculé » dans une autre dimension, car l’alliance entre musique classique/contemporaine et musique électronique a de quoi interroger. Mais Molécule a parfaitement géré cette si surprenante alliance ; à aucun moment nous n’avons l’impression de voir l’une prendre le pas sur l’autre. Même les enregistrements de musique électronique qui jalonnent cette première symphonie donnent une fraîcheur délicieusement charmante à l’ensemble.

De la composition à la création de la symphonie N°1 quantique de Molécule

C’est donc à l’auditorium Jean Claude Casadesus du Nouveau Siècle que la phalange lilloise et un public venu nombreux se sont installés pour la création mondiale de la nouvelle œuvre de Molécule. Si le « découpage » de l’œuvre est habituel, le savant mélange entre musique classique/contemporaine et musique électronique est si savamment réalisé que l’on ne réalise pas immédiatement. Molécule réalise là un travail remarquable qu’Alexandre Bloch et l’Orchestre National de Lille ont interprété avec panache. La direction de Bloch est ferme, nerveuse, parfaitement millimétrée et les musiciens suivent leur chef avec une précision inégalable. La savante alternance de musique « live » et de musique mixée et enregistrée passe avec d’autant plus de facilité que le passage se fait avec une fluidité remarquable ; le travail réalisé en amont du concert et des répétitions est exceptionnel et la collaboration entre Alexandre Bloch et Molécule donne un résultat quasi parfait.

Nous avons eu droit à un concert d’autant plus remarquable qu’avec cette symphonie quantique, donnée en création mondiale en ce chaud vendredi soir de juin, Molécule a parfaitement relevé le défi lancé par Alexandre Bloch et démontré avec talent qu’une « alliance » entre musique classique et musique électronique est tout à fait possible.

Visuels : Molécule (Romain de La Haye) © Joseph Roty ; Alexandre Bloch © Ugo Ponte