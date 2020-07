L’agenda classique et lyrique de la semaine du 7 juillet 2020

Cette semaine, le live prend le dessus sur le numérique. Direction la Philharmonie pour découvrir le nouveau chef de l’Orchestre de Paris et Versailles pour des concerts en live au Potager du Roy.

Jeudi 9 juillet à 20h30, à la Philharmonie, le nouveau chef de l’Orchestre de Paris Klaus Mäkelä (lire notre article) prend sa baguette en live dans un concert d’une heure en jauge réduite, avec le Tombeau de Couperin et la 7e de Beethoven.

Vendredi 10 juillet, à 18h au Parc départemental Jean-Moulin Les Guilands (Montreuil – Bagnolet), la troisième édition d’un jardin lyrique dans le 93 propose des concerts « JARDINS, BERCEAUX DE CULTURE » sonorisés et spatialisés pour 6 chanteuses, dirigées Catherine Simonpietri avec 6 Berceuses corses harmonisées par François Saint-Yves, A Nanna, une Création pour 6 voix de femmes de Lucia Ronchetti (1963-), et une autre Création pour 6 voix de femmes de Jérôme Casalonga (1962-) et Henri Tomasi (1901-1971-) – Voceri. Egalement Samedi 11 juillet à 17h30, au Parc départemental de L’Ile-Saint Denis (L’Ile Saint Denis) et Dimanche 12 juillet, à 17h30, au Parc départemental de La Poudrerie (Sevran). Informations.

Samedi 11 juillet, sous la houlette du quatuor Modigliani (qui ouvrent le bal avec à 19h un concert Haydn / Schumann) et de David Fray, le Potager du Roy de Versailles résonne. Avec l’aide de la Re?gion I?le de France et de Jean- Paul Scarpitta une programmation en urgence et ge?ne?reuse a été imaginée autour de 70 musiciens lors de 20 concerts exceptionnels qui ont lieu jusqu’au 2 août. Ce 11 août à 21h, Paul Meyer (clarinette) & Gaspard Dehaene (piano) proposeront un programme Schumann Brahms, Debussyn Poulenc.

Dimanche 12 juillet, toujours au Potager du Roy, à 19h, le trio Sora & Ge?rard Causse? (alto) donnent un programme Haydn, Rota, Brahms et à 21h, Sayaka Shoji (violon) & Adam Laloum (piano) proposent des sonates de Brahms et Schumann.

Lundi 13 juillet (et mardi 14 également), direction l’Opéra Garnier : Pour rendre hommage au dévouement et au courage du personnel soignant et de tous ceux qui ont œuvré en faveur de la collectivité au cours des derniers mois, l’Opéra national de Paris organise avec Engie deux concerts exceptionnels au Palais Garnier. Au programme, Mozart, Fauré, Dukas… avec Julie Fuchs, Stéphane Degout, aux côtés de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris sous la direction de Philippe Jordan et des Chœurs de l’Opéra national de Paris sous la direction de José Luis Basso. Afin de rendre ces concerts accessibles au plus grand nombre, chacune de ces soirées sera retransmise en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l’Opéra national de Paris.

visuel : Concerts au Potager du Roy