Klaus Mäkelä nommé à la direction musicale de l’Orchestre de Paris

Directeur artistique du Philharmonique d’Oslo et du Turku Music Fest, Klaus Mäkelä a été nommé Directeur artistique de l’Orchestre de Paris. Il en sera le conseiller artistique du Premier septembre prochain au 31 août 2020 avant d’entrer pleinement en fonction le Premier septembre 2022 pour cinq ans.

Âgé de 24 ans, le jeune chef est donc annoncé par Franck Riester, ministre de Culture et Anne Hidalgo, maire de Paris comme successeur de Daniel Harding alors que l’Orchestre de Paris a été intégré avec succès à la Philharmonie.

C’est lui qui dirigera le premier concert « live » de la Philharmonie après l’épidémie de Coronavirus, le jeudi 9 juillet 2020, dans les deux tombeaux de Couperin de Maurice Ravel et la Symphonie n° 7 de Ludwig van Beethoven.

Pour Franck Riester « L’arrivée de Klaus Mäkelä est une chance, un symbole, une promesse pour l’Orchestre de Paris et son rayonnement en Europe et dans le monde » et du côté de la ville de Paris, on se réjouit « de la nomination de Klaus Mäkelä comme directeur musical de l’Orchestre de Paris co-financé par l’Etat et la Ville de Paris. C’est le choix de la compétence, de l’exigence, de l’audace musicale, ciselée et délicate, celui de l’Europe et de la jeunesse. ».

visuel : ©fil twitter de Klaus Mäkelä