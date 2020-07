L’agenda classique et lyrique de la semaine du 21 juillet

Cette semaine, sous format innovant, Le Festival de Saintes, Les Promenades en Pays d’Auge, le Festival de Saintes et le Festival Debussy ont bien lieu ainsi que le Festival de la Vézère.

Par Yaël Hirsch et Victoria Okada

Mardi 21 juillet, à Saintes, le Festival a lieu cette semaine (Festival de Saintes « le LABO 2020 » ) comme chaque année à l’Abbaye aux Dames mais via des retransmissions de concerts enregistrés le jour même et diffusées en cinéma de plein air à la tombée de la Nuit. Ce soir, ouverture des portes à 19H pour «?Trinitatis?», 3 Cantates BWV 47, 60, 78 de Bach par le Banquet Céleste dirigé par Damien Guillon. Informations et réservations, ici.

puis, Mercredi 22 juillet : Thomas Dunford et Jean Rondeau, « La Barricade »

Jeudi 23 juillet : Le Caravansérail (direction et orgue : Bertrand Cuiller), Couperin et Marais

Vendredi 24 juillet : Dowland, Jones, Campion, Ford, Pre?s de votre oreille (direction et viole de gambe : Robin Pharo) Samedi 25 juillet : Bach Passion selon Saint-Jean, Vox Luminis (direction : Lionel Meunier)

Mercredi 22 juillet, à 20h30, c’est probablement le concert le plus attendu des Promenades en Pays d’Auge avec des solistes du Concert de la Loge qui célèbrent les 250 ans de Beethoven avec le Quatuor en do mineur opus 18 n° 4 et deux pièces de Mozart au Château Canon.

Les 22 et 23 juillet les Carrières de Lumière des Baux de Provence interrogent le lien entre Salvador Dali et La Musique. La pianiste Dana CIOCARLIE,l’altiste Karine LETHIEC, la violoniste Marina CHICHE, le violoncelliste Florent AUDIBERT présentés par Caroline BARBIER de REULLE proposent un programme aussi éclectique que le maestro où Satie, Poulenc, Martinu et Wagner côtoient Cassado et Balada. Informations.

Du 23 au 31 juillet, Raphaël Pichon et l’Ensemble Pygmalion présentent à Bordeaux le Festival « Pulsations » élaboré pendant le confinement. Dans des lieux inattendus comme Cour Mably, Bassin des Lumières, Garage moderne, Parc Rivière… on entend de la musique baroque au DJ, avec des créations lumières, happenings, en passant par des opéras, des musiques de chœurs (eh oui !), des chants populaires de Buenos Aires et beaucoup d’autres. Les artistes de premier plan (Sabine Devieilhe, Lucille Richardot, Reinoud van Mechelen, Nahuel di Pierro, Ronan Khalil… Vous ne pouvez pas rater ces moments exceptionnels !

Du 23 au 26 juillet, le Festival Debussy se tient à Argenton-sur-Creuse sous le thème de « Debussy, pas classique ! » Jean-François Zygel, Thomas Enhco (piano), Julien Martineau (mandoline), Marie Perbost (soprano), Lucienne Renaudin-Vary (trompette), Pierre Génisson (clarinette)… Vous pouvez écouter des musiciens de premier plan à un tarif très attractif de 15€ (plein) et 10 € (réduit) et en concerts gratuit.

Et le samedi 25 juillet, dans la cadre du Festival de Vézère qui a lieu cette année de « manière singulière », à 18h et 21h, le Théâtre de Brive accueille la soprano Patricia Petibon & le pianiste Alfredo Abbati pour des mélodies françaises de Fauré, Poulenc, Bacri et mélodies espagnoles de Granados et de Falla.

visuel : affiche du Festival de Vézère