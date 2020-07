Kanye West, un premier meeting de campagne polémique

C’est dimanche 19 juillet, à Charleston, que le célèbre rappeur américain a tenu un premier discours de campagne. Celui-ci, nettement confus et marqué par une profonde aversion du droit à l’avortement a eu des moments où le désormais candidat à l’élection présidentielle américaine commence mine de rien à dessiner une stratégie électorale autour de la question des minorités.

Le rappeur Kanye West a fondu en larmes lorsqu’il s’est mis à prononcer, ce dimanche 19 juillet à Charleston (Caroline du Sud), un discours anti-avortement lors d’une réunion politique marquant le point de départ de sa candidature à l’élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

Affublé d’un gilet pare-balles où était inscrit «sécurité», Kanye West a délivré son discours face un meeting de happy-fews qui ont du apposer leur signature à un formulaire de décharge de responsabilité liée au coronavirus. Le port de masque ainsi que la pratique de distanciation sociale auront donc été de mise, selon les médias américains.

Durant ce meeting, il est même allé jusqu’à avouer avoir souhaité lui-même que son épouse Kim Kardashian avorte lorsque North, leur fille, était encore dans le ventre de sa mère. Il a aussi déclaré en larmes : «Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m’a sauvé la vie. Il n’y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé». Pour ensuite parler de manière totalement incompréhensible pendant une minute et crier : «J’ai failli tuer ma fille ! J’ai failli tuer ma fille !».

Plus tard dans son discours, il a déclaré à propos de la célèbre abolitionniste américaine Harriet Tubman que celle-ci : « n’a jamais vraiment libéré les esclaves » mais qu’ » elle a juste fait travailler les esclaves pour d’autres Blancs « . Certains passages de ce discours ont rapidement été relayés sur les réseaux sociaux, provoquant à l’envie soit de l’émoi, de la colère ou bien même de l’inquiétude de la part de certains fans ou observateurs politiques à propos de la santé mentale du chanteur.

It amazes me that people can listen to these epic Kanye West rants and ALL they come away with is:

‘Slavery was a choice’

and

‘Harriet Tubman didn’t free the slaves’

People are actually dumb. ?

— ZUBY: (@ZubyMusic) July 21, 2020