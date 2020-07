L’agenda classique et lyrique de la semaine du 14 juillet

Cette semaine, rendez-vous pour quelques concerts live pour le 14 juillet et quelques festivals ont lieu alors que l’été se précise…

Le lundi 14 juillet, à 21h, l’Orchestre National de Lille retrouve son public en jauge réduite à l’Auditorium du Nouveau Siècle pour un spectacle festif et distancié retransmis en direct sur youtube.

A suivre en direct sur France Musique à partir de 21h10: le Concert du 14 juillet a bien lieu avec l’Orchestre national de France, le Chœur de Radio France et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de la cheffe d’orchestre Eun Sun Kim. L’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France. Place notamment à une vibrante Marseillaise.

Le vendredi 17 juillet, à 19h, alors que les musicales du Bassin d’Arcachon n’ont pu se maintenir cette année,un concert exceptionnel est organisé dans l’une des fameuses Cabanes Tchanquées l’île aux oiseaux inaccessibles au public. Ce concert réunit des musiciens récompensés aux Victoires de la musique classique, comme le tubiste Thomas Leleu, la soprano Marie Perbost, le trompettiste David Guerrier et le guitariste Emmanuel Rossfelder ainsi que le directeur artistique du festival, le violoncelliste Pejman Memarzadeh. Diffusion sur la page facebook du Festival.

A 19h au Potager du Roi, c’est Adrien Lamarca et le Quator Agate qui jouent et à 21h, Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud et Romain Descharmes.

A 21h00 les heures musicales de l’Abbaye de Lessay ouvrent, avec un concert inaugural autour des 4 saisons de Vivaldi et Bach par les Talens Lyriques dirigés par Christophe Rousset également au clavecin et le violoniste Gilone Gaubert.

Le samedi 18 juillet, à 11h et 17h30, l’Orchestre de Chambre de Paris sera à l’ouverture de Paris Plages pour faire résonner des petites pièces classique avec un florilège de chansons sur Paris dans des arrangements inédits pour cors, trompettes et trombone. D’une durée de 45 minutes le programme fait la part belle aux Cris de Paris de Clément Janequin. Informations.

A 19h au Potager du Roi, place à Nicolas Angelich et Marie-Ange Nucci et à 21h, joueront Fançois Frédéric Guy, Lia Petrova et Victor-Julien Lagfferière.

Le dimanche 19 juillet, toujours deux concerts au Potager du Roi : à 19h, le quatuor Tana et Geoffroy Coureau et à 21h, le Quatuor Arod et Raphaël Sévère.

visuel : affiche des Escapades Musicales.