Festival Présences 2021 : Pascal Dusapin du Panthéon à l’Auditorium de Radio France

Ce vendredi 8 janvier, la presse a pu se rendre à l’annonce de la programmation du Festival Présences qui aura lieu avec ou sans public du 2 au 7 au février 2021 à la Maison de la Radio. Pascal Dusapin, compositeur à l’honneur cette année après George Benjamin en 2020 , nous a non seulement présenté la programmation en compagnie des équipes de France Musiques, mais aussi son œuvre en dialogue avec le plasticien Anselm Kiefer qui a accompagné la panthéonisation de Maurice Genevoix, le 11 novembre dernier.

C’est donc directement au Panthéon que nous avions rendez-vous pour que Pascal Dusapin mette en marche et présente spécialement pour nous son œuvre commandée par le Président de la République : « In Nomine Lucis ». Entièrement pensée pour des voix, enregistrée après une vraie résidence de réflexion au Panthéon, cette composition joue sans cesse et intègre la lecture des noms de 15 000 morts à cause de la Grande Guerre. Insérée dans l’espace grâce à une foule de haut-parleurs invisibles, elle parle d’honneur et de sacré de manière républicaine et laïque (le titre est pris au compositeur Giacinto Scelsi et pas à la Bible), s’appuie sur le rythme du pendule de Foucault et prend en compte l’incroyable réverbération de l’espace. L’œuvre du compositeur français est aussi pensée en dialogue avec une installation en 8 parties du plasticien allemand Anselm Kiefer.

Ceux et Celles de 14

Dans les deux immenses toiles et six inclusions, l’on retrouve ses coquelicots-mémoire rouge sang, ses orages d’acier entassés, ses bicyclettes, ses livres brûlés et ses habits fantômes. Mais l’artiste et son atelier se sont imprégnés des mots de Genevoix pour donner parole à « Ceux de 14 » et aussi à « Celles de 14 », mettant en avant la place des femmes. Par ailleurs la topographie du livre est mise à l’honneur dans les terres suturées par l’artiste. Il reste une certaine violence mais qui s’est apaisée avec les années pour Anselm Kiefer, comme mâtinée de mystique.

In Nomine Lucis, la beauté apaisée

Chez Dusapin, la volonté de réconciliation est encore plus forte, les voix du chœur Accentus dirigé par Laurence Equilbey et dans des enregistrements faits à la Philharmonie de Paris sont douces, angéliques, comme des présences enveloppantes autour des noms lus par Florence Darel et Xavier Gallais. La paix et la douceur lumineuse qui s’en dégagent sont à mille lieues des violences de Otto Dix ou de Céline, comme pour nous dire, juste après la clôture du Centenaire de cet évènement qui nous a révélés que les civilisations étaient mortelles (mot de Paul Valéry) est désormais un moment d’Histoire, qu’on se rappelle, mais avec une certaine paix. C’est beau et cela ne remue plus… Cela se contemple.

Présences 2021: Hommage à Pascal Dusapin

Après cette présentation très puissante et habitée, les journalistes ont pu suivre le compositeur jusqu’au Cinéma du Panthéon, où la superbe programmation de l’édition 2021 du Festival Présences, qui a lieu en honneur de son fondateur, disparu l’an dernier, Claude Samuel (lire notre article) et dont l’invité après son double allemand Wolfgang Rihm et l’an dernier le britannique George Benjamin (lire notre interview) est donc Pascal Dusapin. Ce festival et ses 35 créations internationales et française auront lieu de toute façon : espérons le avec du public si cela est possible à ce moment-là, sinon juste avec les musiciens et quelques professionnels, et diffusé pour une grande partie en direct à la radio. Après une belle présentation de Pascal Dusapin par le directeur de la musique et de la création à Radio France, Michel Orier, et par le délégué à la création musicale de Radio France, Pierre Charvet, qui ont tenté de situer ce compositeur inclassable, le programme été déroulé avec pour le présenter ceux et celles qui vont accompagner ou jouer Pascal Dusapin et d’autres compositeurs contemporains lors du festival.

Présences 2021: Les autres musiciens

Les pianistes Jean-Frédéric Neuburger et Vanessa Wagner nous ont parlé de l’œuvre pour piano de Dusapin, un des membres du quatuor Diotima en résidence à radio France est venu présenter leur interprétation du 5e quatuor de Dusapin (prévu le 6 février). Et du côté des compositeurs, Eric Tanguy, proche de Dusapin depuis 30 ans aussi bien que la jeune compositrice mexicaine Diana Syrse sont venus parler de leurs créations pour une édition où la nonagénaire Betsy Jolas propose de nouvelles pièces, de même que le jeune compositeur de 31 ans Benjamin Attahir. Avec d’autres solistes incontournables comme les violoncellistes Sonia Wieder-Atherton, Jean-Guihen Queyras, les organistes Bernard Foccroulle et Olivier Latry, l’Orchestre National de France et l’Orchestre Philharmonique de Radio France; le programme est époustouflant et à retrouver sur le site de Radio France. Nous espérons que d’ici-là, l’auditorium rouvrira ses portes au public et en tous les cas nous y serons pour chroniquer une belle partie des concerts.

Visuels : Portrait de Pascal Dusapin © Philippe Gontier / Radio France et photos prises au panthéon © YH