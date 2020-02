Yael Naim finit sa résidence aux Bouffes du Nord et part en tournée !

L’année dernière, un article de Télérama dévoilait que Yael Naim enregistrait son nouvel album… C’était en octobre, et l’album devrait sortir en ce mois de février.

« D’où vient notre fébrilité à l’écoute des premières notes d’une nouvelle chanson? Comme un pressentiment sur lequel on ne peut pas mettre de mots, comme la furieuse envie de ne pas monter sur le plongeoir à 3 m. Oui mais voilà, on a une vie à vivre, une peur à surmonter, et des émotions à ressentir. » C’est ce que dit Yael Naim sur son site à propos de son dernier album, Older (2015), et en fait, c’est exactement ce que l’on ressent à l’annonce de la sortie de son nouvel opus.

La chanteuse franco-israelienne née à Paris est internationalement reconnue. Elle chante en hébreu, en français, en anglais, et compose parfois avec son mari David Donatien. Leur travail commun aboutit entre autres à l’album Older, dont la chanson New Soul est issue. Cette dernière fait le tour de la planète ! Elle collabore ensuite avec Brad Mehldau, Stromae, Françoise Hardy (pour laquelle elle écrit), Rone ou encore 20syl… En 2008, Yael Naim reçoit le prix du meilleur album dans la catégorie Musique du monde aux Victoires de la musique, puis en 2011 et en 2016, elle remporte la Victoire de la musique dans la catégorie Artiste Féminine de l’année.

En 2013, elle est nommée Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.

Pour le nouvel album qui se prépare, Yael Naim compose et écrit seule pendant la nuit. Elle est au piano ou à la guitare, elle chante, et se fait accompagner d’un chœur exceptionnel de huit choristes. Ce sont des chansons intimes et puissantes, qu’elle a déjà dévoilées l’été dernier au festival Meltdown à Londres. Sa voix fait frémir de poésie et d’intensité… il paraît que nous allons nous régaler avec Night Songs. En voilà un extrait, enregistré l’année dernière au studio Ferber :

Elle commence donc sa tournée en jouant à Rennes le 30 mars, puis elle s’en va en Angleterre, à Copenhague, à Berlin, à Amsterdam, puis viendra jouer deux soirs au Théâtre des Bouffes du Nord en avril ! Après quelques dates en France, elle s’en ira jouer aux États-Unis.

En voilà une belle surprise pour cette année 2020 !

Visuel : All Creative common © Laurent Breillat, 2011.