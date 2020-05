Ces musiciens qui se filment dans leur confinement 56 : le dernier !

Le 18 mars, le lendemain du début du confinement, nous avons créé cette série pour soutenir les musiciens en présentant leurs activités malgré les conditions de la quarantaine. Ce soir, le 12 mai, le lendemain du début du déconfinement, nous interrompons le rythme quotidien de la série, avec des messages d’espoir que nos musiciens transmettent. Nous continuons à être solidaire avec eux, avec la suite occasionnelle !

Pour connaître la situation de ceux qui travaillent dans le secteur culturel, TouteLaCulture.com a lancé, avec Sendethic, un sondage sur ce que les acteurs du secteur culturel anticipent attendent et craignent dans l’espoir d’un retour rapide des publics. Vous pouvez remplir les questionnaire sur ce lien.

Nous soutenons les artistes en diffusant leurs initiatives, mais vous pouvez également soutenir vous-mêmes en refusant le remboursement de vos billets de concerts annulés, en faisant des dons spontanés à des institutions de votre choix, ou encore en signant des pétitions accompagnées ou non des dons :

Un site de concerts virtuels Classique sur Canapé (tous les jeudis à 18h) propose des abonnements de 4, 8, ou 12 concerts à des prix modiques de 15, 30 et 40 €. A l’initiative du pianiste David Fray et des Quatuors Modigliani, Ebène et Diotima, les musiciens indépendants ont publié une Tribune sur le et des, les musiciens indépendants ont publié une Tribune sur le site de France Musique Les musiciens qui ne sont pas encore sur la liste et désireux d’y figurer peuvent contacter les organisateurs. Si vous connaissez des initiatives en faveur des musiciens, faites-nous savoir !

Nous avons présenté David Kadouch au début de notre série. Le voilà avec sa sœur médecin qui a toujours voulu faire un quatre mains avec lui. Un bel hommage pour le personnel soignant !

Differencias sur la « Mariona », par Santiago de Murcia, dans un arrangement de Xavier Díaz-Latorre. La Differencia est un style de composition instrumentale basé sur les variations, pratiquée au 16e siècle en Espagne ; elle était novatrice pour le reste de l’Europe. Avec l’espoir que chacun.e devient novateur.trice !

Le flûtiste Toshituki Shibata a fabriqué une visière pour flûtistes, d’après les observations du Conservatoire de Freiburg et de Universitat der Bundeswehr Munchen (Université des forces armées fédérales de Munich). Selon lui, elle est bien fonctionnelle !

Voici un O.M.N.I. (Object Musical Non Identifié) repéré chez des musiciens déchainés et sans frontières de l’Orchestre de Paris !

Gwendal Giguelay vous offre ce bel Imprompru op. 5 n° 5 de Sibelius : « Une lueur d’espoir au lointain ».

Alejandro Sandler, trompettiste au Cercle de l’Harmonie et chef d’orchestre, partage une jolie histoire. Comme quoi, on peut toujours dénicher un trésor dans un tas de choses banales, voire inutiles !



Cédric Tiberghien a réalisé, avec sa femme et comédienne Marie-Laure Girard et son fils Jan, un petit film inspiré de la dernière scène des Temps Modernes de Charlie Chaplin.« Never say die ! We’ll get along ! »



L’Orchestre de Chambre de Paris, avec Yvan Cassar, Julien Loko, Jean-Baptiste Soulard, Roni Alter, Aliose, Thibault Eskalt, Tom Leeb, Alphée, Amalya, Saule, Catherine Trottmann, Isabelle Druet, Naïs, Éric Filet, Nicolas Gabet , Julien Behr, Karine Deshayes et Jodie Devos vous présente The Show must go on !

