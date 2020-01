Agenda classique et lyrique de la semaine du 7 janvier 2020

La nouvelle année à peine commencée et déjà notre agenda est rempli. Les transports reprennent petit à petit, une raison de plus pour sortir écouter de belles musiques en ce début 2020 !

Par Victoria Okada, Paul Fourier, Denis Peyrat

Mardi 7 janvier

20h au Théâtre des Champs-Elysées, Vanina Santoni et Saimir Pirgu donneront un récital duo d’amour avec l’Orchestre de l’Opéra de Liège.

20h30, Sir Andras Schiff revient à la Philharmonie avec un programme entièrement consacré à Bach (Concerto italien, Ouverture à la française et les Variations Goldberg).

Mercredi 8 et Jeudi 9 janvier

20h à La Philharmonie, l’un des doyens des chefs d’orchestres Herbert Blomstedt dirigera l’Orchestre de Paris dans la Symphonie Romantique de Bruckner. En premier partie, le Concerto n° 23 de Mozart par Bertrand Chamayou.

Mercredi 8 janvier

20h à l’Auditorium du Musée du Louvre, le « claviériste » Kristian Bezuoidenhout joue Haydn et Mozart sur un pianoforte.

20h au Théâtre des Champs-Elysée, un des récitals de piano les plus attendus de l’année : l’incroyable Arcadi Volodos dans Liszt et Schumann.

Jeudi 9 janvier et vendredi 10 janvier

19h, l’un des maîtres incontestables de piano mais aussi de musique de chambre, Alfred Brendel donne des masters-classes à l’Amphithéâtre de la Cité de la Musique dans le cadre de la Biennale des quatuors à cordes.

Jeudi 9 janvier

20h au Théâtre des Champs Élysées, l’orchestre de chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd mettra en regard deux cycles de mélodies : les célèbres Nuits d’été de Berlioz et les Poèmes spirits, création d’Arthur Lavandier. Les deux seront interprétés par Stéphanie d’Oustrac

20 h30, le Théâtre Impérial de Compiègne accueille une Petite messe Solennelle de Rossini, mise en scène par Jos Houben et Emily Wilson avec Gildas Pungier à la direction musicale.

Vendredi 10 janvier

20h à l’Auditorium de Radio France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et ses musiciens en solistes vous feront (re)découvrir John Cage (4’33), Arvo Pärt (Abée Agathon, Fratre, Missa brevis pour huit violoncelles), Bach (Concerto pour violon en la mineur avec Arabelle Steinbacher)…

20h à l‘Opéra de Versailles, La Flûte Enchantée de Mozart est proposée… en version française, dans une mise en scène féérique de Cécile Roussat et Julien Lubek (avec des acrobates) par Le Concert Spirituel et Hervé Niquet.

20h30 à La Philharmonie, on entendra The Unanswered Question de Charles Ives interprété par l’Orchestre national d’Ile de France sous la direction de Case Scaglione. Le programme comprend également le 4e Concerto pour piano (avec Federico Colli) et la 4e Symphonie de Beethoven.

20h30 à la Fondation Louis Vuitton, Cyprien Katsaris jouera les Symphonies n°9 et 7 de Beethoven transcrites par Wagner et Liszt, ainsi que des transcriptions et improvisations sur les œuvres de Bach, Bellini, Schubert, Saint-Saëns et Chopin.

Samedi 11 janvier

Dans le cadre de la biennale des quatuors à cordes, le « Tremplin pour jeunes quatuors« permettra de faire connaître des formations tout au début de leurs carrières. Rendez-vous à l’Amphithéâtre de la Cité de la Musique à 18h.

20h30 à la Philharmonie, Jean-Guihen Queyras et Alexandre Tharaud joueront des bijoux parmi les œuvres pour violoncelle et piano.

19h30 à l’Opéra Bastille aura lieu la première du Barbier de Séville de Rossini, avec Florian Sampey, Lisette Oropesa et Xabier Anduaga. Jusqu’au 12 février.

Et en ce samedi soir, Rossini rive-gauche fera écho à Rossini rive-droite avec L’Italienne à Alger au Théâtre des Champs-Élysées (Ensemble Matheus, direction Jean-Christophe Spinosi avec Margarita Gritskova,

Maxim Mironov…)

Les 10 et 11 janvier

Presque classique, assurément lyrique, La chanteuse L., le musicien Babx et le metteur en scène Thomas Jolly rendent hommage à la grande Barbara à l’Opéra de Rouen-Normandie dans Un jardin de silence.

Du samedi 11 janvier au dimanche 19 janvier



A la Philharmonie de Paris, la 9e Biennale des Quatuors à cordes fait vibrer les… cordes ! Pour cette année de commémoration Beethoven, on y entend l’intégralité des quatuor du maître de Bonn. Du 9 au 17 janvier, le collectif de lutherie et d’archèterie contemporaines fabrique sur place un violoncelle (sauf lundi 13 janvier). Toutes les informations de la biennale sur le site de La Philharmonie.

Dimanche 12 janvier

Toute la journée, dès 9h, de nombreux quatuors internationaux donnent leur audition devant une comité constitué de professionnels à l’Amphithéâtre de la Cité de la Musique. Vous serez peut-être les premiers à entendre des groupes qui seront des stars dans quelques années !

11h et 15h au Théâtre des Champs-Élysées, le concert « Piccolo, saxo & compagnie« , raconté par la chanteuse Juliette, met en lumière tous les groupes d’instruments d’orchestre. Pour les petits et grands.

Après Versailles, Mozart en français est assurément tendance car Les petites noces (de Figaro) vous sont proposées à l’Opéra de Rouen du 12 au 19 janvier.

Lundi 13 janvier

19h30 au Théâtre des Champs-Elysées, Christophe Dumaux fera fureur dans Orlando de Haendel ! l’Ensemble Il Pomo d’oro sera dirigé par le génial claveciniste et chef Francesco Corti.

Jusqu’au 16 janvier

Le festif Yes ! de Maurice Yvain se joue au Théâtre de l’Athénée. Si vous n’avez pas encore vu le spectacle, c’est le moment !

Visuel © R.Guneriussen, courtesy Galerie Olivier Waltman (la 9e Biennale de Quatuors à cordes)