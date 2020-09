Une playlist entre deux eaux

Cette semaine Sylvie Simmons, Jawhar, The Rolling Stones, Klub des Loosers et RosaWay.

Soutbouk— Jawhar

Est-ce que le temps est venu ? D’en finir ou encore de changer. A l’intersection d’une langue arabe venue de Tunisie, de France et d’Italie, voici un petit chemin vers une chanson folk re-haussée d’électricité qui porte l’apaisement et l’équilibre comme le vent sur la plaine.

Keep dancing— Sylvie Simmons

De la folk, en voici encore, venue de Californie, de ce qui reste des chemins anciens, de Big Sur à Google, du rêve hippy à celui de l’algorithme dont on finit bel et bien accro. Du bleu sur le bleu, du blues sur le blues, sans jamais s’arrêter de danser.

On your way up— RoSaWay

Le voyage finit par devenir imagé, une projection, un rêve où l’on ne fait que figurer. On est en route sans doute mais pour aller où ? Ici en compagnie d’une flûtiste classique et d’un batteur de blues qui visiblement sont sous le charme et amoureux. Séduisant.

Qui perd gagne— Klub des Loosers

Curieux comme cet accord de « qui perd gagne » louche vers une variétoche mélancolique, un peu blues rock. L’unique membre du Klub des âmes perdus revient en chanson, évitant toute malencontreuse figure de style rap et voyou Looser en droit, Losser toujours, droit dans les yeux et basta.

Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) — The Rolling Stones

Puisque l’on ressort cet album maudit des Stones, cette soupe aux tête de chèvres (« Goats head soup », 1974) qui contient notamment la vieille scie d’ »Angie » (la chèvre) , on en profite pour programmer ce qui est certainement l’un des meilleurs morceaux de l’album, habile synthèse des cuivres d’ »Exile on Main street » et du single rock des débuts. Quant aux images de la vidéo, elles ont comme un petit air d’actualité.