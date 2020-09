Charlie-Hebdo a désormais son Podcast

À partir du 11 septembre Charlie Hebdo sort son podcast alors que s’ouvre le procès des attentats de Charlie, Montrouge et Hyper Casher.

Premier janvier 2000, Coraly Zahonero entre en tant que 504e sociétaire à la Comédie Française. Femme de cœur et de convictions elle crée en 2016 la pièce GRISELIDIS, une pièce témoignage qu’elle a bâtie autour de la compilation et de l’interprétation des textes et des interviews de Grisélidis Réal, prostituée, peintre et écrivaine. En 2018, elle incarne une page de la lutte des femmes pour l’égalité. Dans Hors la loi de Pauline Bureau, Coraly Zahonero est naturellement castée pour le rôle de cette mère, défendue par la regrettée Gisèle Halimi, qui en 1971 aide sa fille de 16 ans à avorter après un viol,. (notre critique ici).

Coraly nous le confesse : elle aime mettre en lumière celles et ceux, qui, comme Griselidis Réal, ont connu et subi l’injustice, et dont le talent et l’oeuvre n’ont pas encore été suffisamment mis en lumière en France. Des êtres exceptionnels engagés pour la liberté des corps, des cœurs et des âmes. Des phares dans la nuit. C’est donc par sa nature que la comédienne a consacré le temps présumé perdu du confinement à Charlie-Hebdo. Elle a, confinée, enregistré les premiers podcasts Charlie; elle s’est amusée à faire la voix du pangolin sur une lettre fictive écrite par Allain Bougrain Dubour. Notons que la Comédienne-française travaille avec l’équipe de Charlie-Hebdo depuis déjà trois ans dans le cadre d’un projet d’écriture et de mise en scène autour de l’histoire du journal.

Dès le 11 septembre, un podcast quotidien proposera une autre façon de lire Charlie et d’en découvrir les auteurs et les journalistes. Ce podcast existera en deux versions : une version courte et gratuite disponible sur toutes les applications doublée d’une version longue disponible par abonnement. Cette semaine le Podcast aborde les raisons de la réédition des caricatures de Mahomet et raconte le premier compte rendu des audiences du procès des attentats de 2015 écrit par Yannick Haenel accompagné du dessinateur François Boucq.

https://charliehebdo.fr/

Visuel : Charlie Hebdo