L’agenda du week-end du 11 décembre 2020

2020, ses derniers mois, ses dernières semaines labourent les coeurs et les esprits. Mais le week-end arrive à grands pas et c’est une belle occasion de se détendre. Voici les 5 évènements à ne pas manquer ce week-end. Au programme : visite de galerie, concert de musique, spectacle et festival virtuel.

Exposition de John Hammon à la Galerie Achetez de l’art

Ce week-end vous aviez peut-être prévu de vous rendre en librairie pour acheter un nouveau livre. Et si vous complétiez cette sortie en faisant un petit saut dans une galerie parisienne pour y voir d’originaux billets ? C’est possible grâce à l’exposition de John Hammon. Son visage ne doit pas vous être inconnu. Ses affiches ont recouvert les murs de Paris et 70 autres villes situées dans 35 pays du monde. Une photo d’identité de lui à ses 17 ans avec son nom juste en dessous. Le street artiste crée maintenant sa propre monnaie, la Hamoney. Très proche de vrais billets et notamment ceux de 500euros teintés de violet. On y découvre son portrait et une valeur de zéro euro. Cette exposition comptant 5000 billets qu’il a crée est disponible à la galerie Achetez de l’art. Alors que vous souhaitiez en faire l’acquisition ou juste découvrir son travail, c’est exposé à la galerie jusqu’au 14 décembre 2020. Mais vous pouvez également les découvrir sur le site internet du street-artiste juste ici.

Le festival Freestyle 2020 en direct depuis La Villette

Par ailleurs La Villette nous offre un week-end de danse hip-hop 100% en ligne. Au programme, des battles, des performances, des jams, des sessions de training et des ateliers pour tous. Les spectateurs pourront voter pour les équipes qui méritent de gagner les battles. Le samedi sera consacré à la danse sur de la house music avec de prestigieux invités. Tandis que le dimanche laisse place à l’Open Mode. Un événement qui allie danse et mode avec « des défilés de jeunes créatrices et créateurs engagé.e.s en faveur de l’environnement avec des collections artisanales et réalisées en France, qui questionnent le genre et la notion l’inclusivité ». Le festival Freestyle 2020 est gratuit et disponible sur la page Facebook de la Vilette juste ici.

Le Perno Festival 2020 en virtuel

Le festival solidaire Le Perno Festival est organisé par l’association Le Père Noël est-il un rocker ? depuis 26 ans à Lille. Crise sanitaire oblige, cette année il se déroulera en ligne. Créé dans un but solidaire, ce festival permet chaque année de récolter des jouets redistribués aux enfants dans le besoin. Le concept est simple, c’est un week-end en musique et gratuit. De nombreux artistes proposerons une heure de musique sur les réseaux sociaux. En échange de quoi les spectateurs seront invités à faire un don de jouets d’environ 10 euros. Par la suite ces jouets seront redistribués aux enfants dans le besoin pour Noël. Au programme des artistes tels que Suzanne, Poupie, Biga Ranx, ou encore Captaine Roshi. Pour participer à ce week-end solidaire et virtuel en musique c’est sur la page Instagram et Facebook de l’événement.

Jenifer en live streaming depuis l’Olympia

De plus, l’Olympia dont les néons rouges affichent « pas essentiel » cette semaine accueil la chanteuse Jenifer pour un concert retransmit en live streaming. L’artiste donne rendez-vous à ses fans pour un concert virtuel payant ce dimanche 13 décembre à 18h00. « Il y a un an, on était tous ensemble ! On était tous réunis pour un concert unique, pour un concert que je n’oublierai jamais grâce à vous ! Cette année, à défaut de pouvoir vous proposer un concert normal à cause des conditions sanitaires malheureusement que vous connaissez tous, on a réfléchi et on a pensé à mon premier concert live stream ! On va profiter des nouvelles technologies, ce sera en direct de l’Olympia le dimanche 13 décembre à 18h00. Vous serez chez vous, mais on fera la fête quand même, on chantera !« , nous disait-elle sur son compte Instagram le 18 novembre dernier. Pour réserver votre billet c’est juste ici.

Visite de la grotte de Lascaux en ligne

Enfin, terminez votre week-end avec la visite de l’une des plus importantes grottes ornées du Paléolithique. La grotte de Lascaux ne donne plus accès aux visites depuis 1963 pour des raisons de conservation et de sécurité. Ce patrimoine renferme une richesse d’oeuvres telles que des peintures ou gravures. En revanche la grotte est désormais accessible en virtuel. Le Ministère de la Culture a mis en ligne une visite virtuelle du site préhistorique accessible juste ici. Elle nous offre 9 vues du patrimoine à découvrir avec les trésors que la grotte renferme.

Visuel : ©Affiche Festival Freestyle 2020