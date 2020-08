L’« inversion intégrale » d’« Irréversible » de Gaspar Noé: Le temps révèle tout

18 ans après la sortie d’Irréversible, Gaspar Noé sort une nouvelle version du film baptisée « inversion intégrale ». L’intrigue se déroule désormais chronologiquement et se dévoile dans l’ordre: du bonheur au chaos. Irréversible n’est en fait pas irréversible, et c’est pour le meilleur.

Irréversible est une histoire de viol et de vengeance. Il raconte l’histoire d’Alex (Monica Bellucci), victime de viol dans un passage souterrain en sortant d’une soirée, ce qui déclenche un irrépressible désir de vengeance de la part de son amant Marcus (Vincent Cassel). Accompagné par son ami Pierre (Albert Dupontel) qui est aussi l’ex-mari d’Alex, il se lance dans une véritable chasse à l’homme qui se termine en bain de sang. Les scènes de viol et de massacre à l’extincteur avait fait scandale à Cannes à sa sortie, par l’explicite de leur violence rehaussée par la manière de filmer de Gaspar Noé, frontale et impudique. Ce film, composé principalement de plan-séquences teintés de rouge est toutefois surtout original par sa structure narrative. Le film s’ouvre sur la scène finale: on y voit Pierre et Marcus, couvert de sang respectivement menotté et sur un brancard, sortant d’une boîte de nuit gay. Il se termine par une scène d’amour entre Alex et Marcus. Irréversible est en fait le récit antéchronologique d’une journée et de la descente aux enfers de ses protagonistes.

Le film de 2002, qui était donc monté en ordre antéchronologique – il s’ouvrait sur le chaos et l’horreur pour remonter doucement vers les débuts idylliques du couple – ressort 18 ans après, dans une nouvelle version où la structure narrative est remise dans l’ordre chronologique. La dizaine de scènes longues qui composent le film n’a donc pas été modifiée (sauf à la marge) et seul l’ordre est changé pour les remettre « à l’endroit ». Baptisée « Irréversible – inversion intégrale » on peut presque toutefois considérer cette version comme un nouveau film.

Cette inversion était à l’origine conçue « comme un bonus ludique pour la sortie en Blu-Ray du film remasterisé » avant d’apparaître comme suffisamment forte et intéressante pour que la décision soit prise de la sortir en salle, raconte Gaspar Noé dans un communiqué. « L’expérience est d’autant plus excitante qu’il n’y a pas à ma connaissance d’équivalent ni dans le cinéma ni dans la littérature à une œuvre ainsi exploitée dans les deux sens », précise-t-il.

« Jusqu’ici, Irréversible était un casse-tête voulu. Désormais c’est un diptyque, comme un vieux disque dont la face B serait le remix moins conceptuel du morceau de la face A, mais cette fois avec des voix plus audibles rendant le sens des mots plus fataliste. Vous verrez. Le temps révèle tout. »

En effet, c’est avec cette phrase que s’achève l’‘inversion intégrale » d’Irréversible, comme une sentence irrévocable qui ponctue cette montée en puissance vers l’horreur. Le « casse-tête » de la première version disparait pour laisser place à un nouveau film plus simple mais encore plus sombre dans lequel la violence et le chaos s’épanouissent progressivement. Dans cette nouvelle forme inversée, Irréversible n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler le denier long métrage du réalisateur, Climax, qui filmait lui aussi la montée en puissance progressive de choas. La tragédie d’Irréversible devient un pur drame dans l’inversion intégrale, ou la nostalgie laisse place à l’horreur. Plus sombre donc, mais toujours réjouissant.

En complément de l’‘‘inversion intégrale’’, Irréversible sera également proposé dans sa version originelle restaurée à 4K pour des séances exceptionnelles.

Visuel: ©Affiche officielle de Irréversible – inversion intégrale