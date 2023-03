Hollywood s’en va en guerre

Un polar de la série noir, dans le Hollywood des années 40, en hommage à Philippe Marlowe.

Le 1er America First et la contre-attaque d’Hollywood

Slogan vedette de Donald Trump pour sa conquête du pouvoir en 2016, America First a existé bien avant. Il était le nom d’un mouvement isolationniste, mais aussi antisémite, d’avant-guerre aux Etats Unis. Il visait à empêcher les Etats Unis d’entrer en guerre en Europe et a réuni de nombreuses personnalités comme l’aviateur très populaire Charles Lindbergh. Heureusement pour l’histoire, il sera balayé par le président Roosevelt.

Dans ce contexte de montée de l’America First, le rôle d’Hollywood, la machine à rêve américain qui domine, déjà, le monde du cinéma, entre en action. Hollywood va tout mettre en œuvre pour convaincre les Américains d’entrer en guerre et soutenir le moral des troupes. On connaît bien les chefs-d’œuvre de Charlie Chaplin « Le dictateur » et Ernst Lubitsch « To be or not to be » qui ont contribué à ridiculiser Hitler aux yeux du monde entier, on sait moins que toute la machinerie hollywoodienne s’est mis en branle pour soutenir le patriotisme. L’industrie cinématographique n’hésite pas à organiser des collectes de fonds et va jusqu’à prêter ses studios à l’armée. Tous les grands acteurs, Ronald Reagan, Errol Flynn, tous les producteurs, s’y mettent et parviennent à renverser la vapeur qui permet au peuple américain d’accepter la guerre et de vaincre le nazisme.

Un polar noir

Auteur de plusieurs romans policier, ancien juriste lyonnais, Olivier Barde Capuçon utilise un fond historique réel pour ses romans noirs, à la manière de Philippe Kerr et de son héros Bernie Gunther, ou Ken Follett. L’héroïne de l’auteur s’appelle Vicky Mallone, elle est détective privée, aime l’alcool, surtout les cocktails et les femmes. Cabossée par la vie, comme souvent les détectives et les policiers, elle défend les femmes dans un monde dominé par les hommes. L’hommage au célébrissime détective de Raymond Chandler, Philip Marlowe est ici très marqué.

Une intrigue brillante

Alors que l’isolationnisme d’America First semble l’emporter, le président américain charge Hollywood de rendre l’opinion américaine favorable à la guerre contre les nazis. La production d’un film revient à un petit studio indépendant.

Lala, la plus grande star de l’époque, c’est là que la fiction commence, s’apprête donc à tourner un film très antinazi. Cette femme à la beauté fatale collectionne les hommes… et les femmes, ce qui, en Amérique très puritaine, ne se fait pas.

Elle engage alors notre charmante détective Vicky Mallone pour retrouver des photos compromettantes qui lui ont été dérobées et où elle apparaissait au lit avec une femme, une sorte de selfie sauce années 40.

Dans cet univers à la fois puritain en apparence et totalement débauché en réalité, qui rappelle le récent film « Baylone », notre détective au caractère bien trempé va devoir évoluer afin d’empêcher que ces photos ne compromettent la carrière de Lala et par ricochet l’entrée en guerre des Etats Unis.

Entre un pasteur ultra-rigoriste, un policier anti-nazi et l’acteur Errol Flynn, Vicky évolue comme un poisson hors de l’eau pour éviter le chantage et protéger sa cliente.

Le fond historique parfaitement décrit, une héroïne haute en couleur, une intrigue bien ficelée, on retrouve dans ce polar tous les ingrédients pour une belle lecture et beaucoup de suspense.

Ilan Levy

Olivier Barde-Capuçon, Hollywood s’en va t’en guerre, Série noire Gallimard, 407p, 21€

Visuel : couverture