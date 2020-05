« Voix sans issue » de Marlène Tissot

Le deuxième roman de Marlène Tissot fait dialoguer deux personnes chez qui résonnent plusieurs voix. Un roman de résilience et de travail sur soi disponible depuis le 19 mars en version physique et numérique Au Diable Vauvert.

Jeune femme pleine de vie mais aussi très solitaire et percluse de doutes et cachant en elle plusieurs voix qui lui parlent, Marie travaille dans un salon de coiffure et vient de commencer un travail de psychanalyse qui la met face à une enfance douloureuse. Un peu au hasard, elle appelle au secours Franck, qui travaille dans un cimetière la nuit et tente de ne pas dépasser la douzaine de canettes de bières le jour. Lui aussi a coupé les ponts avec une enfance terrassante. Ces deux êtres solitaires et meurtris se trouvent en confiance en présence l’un de l’autre et vont s’entraider pour dépasser l’indépassable…

Structuré autour des deux voix des personnages principaux, le roman de Marlène Tissot va toujours à l’essentiel. Sensible, plein de vie et articulé autour de deux personnages vraiment touchants et en quête d’eux-mêmes et du monde, malgré tout, ce roman est un joli texte sur la résilience. Un livre dense et subtil, à découvrir.

Marlène Tissot, Voix sans issue, Au Diable Vauvert, 272 p, Sortie le 19 mars, disponible en format numérique également.

visuel : couverture du livre.