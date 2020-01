« Les fluides », Alice Moine en dit long autour d’une sortie mère-fille à la piscine

Cheffe monteuse pour la publicité, le cinéma et le documentaire, Alice Moine a publié son premier roman, Faits d’hiver chez Kero en 2015. Dans cette rentrée de janvier, elle publie un troisième roman, Les fluides chez Belfond.

Séparée de son mari Paul, très malheureuse, Julie Salette est un peu boulotte et pas à l’aise avec sa fille Charlotte qu’elle voit trop peu… Elle l’emmène à la piscine. Pour la petite qui aborde l’eau et le monde avec naturel, sa maman brave ses peurs: celle de l’eau et celle de montrer ses rondeurs. Un incident survient qui fait remonter aux origines de ce mal-être…

Entièrement construit autour de la sortie rythmée à la piscine, des vestiaires au bassin jusqu’aux douches et aux séchoirs, Les fluides ramène la mémoire de l’insupportable dans l’ambiance féminine, complice et très vivante du rapport mère-fille. Un petit livre bien rythmé et très visuel, qu’on a hâte de découvrir à l’écran : son texte fait passer Alice Moine à la réalisation, puisqu’elle adapte Les fluides elle-même avec Marie Denarnaud dans le rôle du Julie.

Alice Moine, Les fluides, Belfond, 112 p., 17 euros. Sortie le 9 janvier 2020.

visuel : couverture du livre