« Histoire d’amour » : Les métamorphoses par Stéphane Audeguy

L’auteur de La théorie des nuages, Nous autres, Histoire du lion personne et Une mère est de retour avec un roman fait de plusieurs histoires au Seuil pour cette rentrée de janvier. Un texte mythologique et surprenant.

Critique d’art contemporain un peu asocial, Vincent tombe par sa compagne, la plasticienne Alice, sous le charme du peintre de la renaissance florentine, Piero di Cosimo. Par une habile métamorphose, au chapitre deux, Vincent devient Actéon, le chasseur transformé en cerf pour avoir surpris Diane au bain et l’on suit son éducation. Mais Vincent résonne avec deux autres personnages : Philippe, militaire de la Seconde Guerre mondiale et Nino, un juif répudié de Lisbonne qui part au 15e siècle en mission avec Amerigo Vespucci et tombe sous le charme de la beauté locale, Souaragui…

Avec pour seul fil rouge la vie assez banale de Vincent, Stéphane Audeguy joue au jeu des échos entre les époques et des personnages qu’il multiplie. Il demande beaucoup au lecteur dans ce jeu complexe où les similitudes, les points de jonction et ce qui est dit sur l’amour est pesé, comparé et réfléchi, là où le titre singulier du livre invitait peut-être plutôt à se laisser porter par UNE « Histoire d’amour ». Un livre complexe, qui offre une belle galeries de portraits, à travers les âges et les fascinations.

Stéphane Audeguy, Histoire d’amour, Seuil, 288 p., 18,50 euros. Sortie le 02/01/2020.

visuel : couverture du livre