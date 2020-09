Une mini édition symbolique du Festival de Cannes fin octobre

Si le festival de Cannes n’a pas pu avoir lieu, rien ne semble pouvoir l’empêcher de donner le maximum de visibilités aux films sélectionnés. C’est dans ce but qu’il organise une mini-édition du 27 au 29 octobre.

Cette édition spéciale sera l’occasion de voir 4 films de la sélection officielle : deux film français, Un Triomphe d’Emmanuel Courcol et Les Deux Alfred de Bruno Podalydès, ainsi que Asa Ga Kuru (True Mothers) de la Japonaise Naomi Kawase et Beginning, premier film de la Georgienne Dea Kulumbegashvili. Leurs projections seront ouvertes au public, tandis qu’un jury, encore inconnu, se réunira pour remettre des prix cannois : la Palme d’or du court-métrage et les prix de la Cinéfondation, décernées aux nouveaux talents. Une cérémonie résolument tournée vers l’avenir, donc.

Thierry Frémaux, délégué général du festival, se félicite de cette initiative conjointe avec la mairie de Cannes, qui permettra de vivre « un condensé du bonheur d’être à Cannes ». En espérant que l’expérience intégrale puisse se dérouler sans encombre, du 11 au 22 mai prochain, toujours avec Spike Lee en président du jury.

Visuel ©Yann Caradec-CC