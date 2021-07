« Most wanted criminals »: La nouvelle série de TF1 qui en rappelle d’autres et pourtant…

Most Wanted Criminals (FBI : Most Wanted) raconte les histoires d’une unité d’élite du FBI qui traque et capture sans relâche les criminels notoires figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le Bureau. Un air familier… et pourtant la série fonctionne !

Une série dérivée (spin-off)

Prenez Chicago Fire ou New York Unité spéciale et vous aurez les séries de Dick Wolf qui signe aussi Most Wanted Criminals.

Prenez FBI et vous aurez une partie des acteurs de Most Wanted Criminals qui est un dérivé de FBI.

Prenez l’esprit de groupe, de clan, d’équipe de FBI porté disparu, Esprit criminels, Les Experts, et vous aurez le fondement du fonctionnement de Most Wanted Criminals.

Prenez Charmed et Nip Tuck et vous aurez Julian McMahon, le beau, sinistre et séducteur docteur Troye devenu le chef de cette section spéciale du FBI, papa poule un peu absent et assagi.

Un scénario classique

Dans cette nouvelle série au rythme haletant, une équipe du FBI, dirigée par Jess La Croix, traque sans relâche des criminels dangereux, recherchés pour des meurtres multiples et particulièrement violents ; un médecin, trafiquant d’opioïdes qui tue sa femme, une mère de famille dont le fils est injustement en prison et qui tire sur son avocat véreux dans les premiers épisodes.

L’équipe composée d’hommes et de femmes est soudée et utilise toutes les dernières technologies possibles pour traquer et arrêter ces criminels recherchés.

Bien entendu, chaque personnage a ses failles qui apparaissent au cours des épisodes ; Jess La Croix élève seul sa fille Tali, qui habite chez ses grands-parents, et ne s’est pas remis de la mort son épouse, soldate en Afghanistan.

Pourtant la série fonctionne et tient en haleine le spectateur

Rythme effréné, scénario bien écrit, équipe sympathique, bon découpage des scènes rendant l’intrigue prenante, failles des héros ; tout cela explique le succès de cette nouvelle série qui ne manque ni de punch ni d’inventivité.

La série fonctionne bien car la technologie n’y est pas dominante et les personnages sont avant tout des humains qui utilisent la psychologie pour comprendre les criminels et mieux les appréhender. La violence y est présente mais pas excessive, et les héros tentent de pallier aussi les failles de la justice et de la police.

L’équipe du FBI dédiée aux criminels les plus recherchés parvient à offrir une synthèse de ce qui se fait de mieux dans ce style de séries à épisodes indépendants les uns des autres.

Most Wanted Criminals, une série produite par Dick Wolf, (de la franchise Law & Order / New York Unité Spéciale), avec : Julian McMahon (Jess LaCroix) ; Kellan Lutz (Crosby), Roxy Sternberg (Sheryll Barnes) ; Keisha Castle-Hughes (Hana Gibson), Nathaniel Arcand (Clinton Skye) ; Alana de la Garza (Isobel Castille). Diffusion les mercredi soirs du 14 au 28 juillet sur TF1 et disponible sur MYTF1.

