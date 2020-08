Les séries attendues à la rentrée

Entre ultime saison, reprises et séries inédites, la rentrée promet d’être riche pour les sériephiles. Voici les programmes que nous pourrons retrouver au mois de septembre…

Engrenages – Saison 8

Canal+ diffusera en septembre prochain l’ultime saison de sa série emblématique menée entre autres par Thierry Godard, Caroline Proust, Audrey Fleurot et Tewfik Jallab. Après un an et demi d’attente, les fans vont enfin avoir droit à la dernière enquête d’Engrenages, seulement de dix épisodes cette fois-ci, contre douze habituellement. Dans cette saison, Gilou, que l’on avait laissé en prison, est chargé par le commissaire Brémont d’infiltrer un gang de braqueurs, mené par le dangereux Cisco, interprété par le rappeur de NTM Kool Shen. Laure de son côté, avec Ali, désormais son second, enquête sur la mort d’un enfant appartenant à un gang de jeunes. Quant à Joséphine, elle décide de prendre en charge Souleymane, un mineur suspecté du meurtre.

En septembre sur Canal+.

No Man’s Land – Saison 1

Collaboration entre talents français et israéliens, c’est une des séries françaises les plus attendues de la rentrée. Entre thriller et drame familial, No Man’s Land nous entraine dans la quête d’Antoine, dont la vie bascule lorsqu’il reconnait sa soeur présumée morte dans une vidéo de combattantes kurdes en Syrie. Il part alors à sa recherche afin de la retrouver et de comprendre son histoire au coeur du conflit syrien. Félix Moati (Gaspard va au mariage), Mélanie Thierry (La Douleur) et Souheila Yacoub (Les Sauvages) se partagent cette affiche prometteuse qui entend apporter un nouveau regard, plus intime, sur la lutte contre Daesh.

En septembre sur arte.tv et en novembre sur Arte.

The Boys – Saison 2

Alors que la première saison avait créé l’évènement sur la plateforme l’été dernier, le trailer de la suite de la série a été dévoilé, accompagné d’une date de diffusion. Nous retrouverons la bande de traqueurs de super-héros, avec encore plus d’humour noir et d’hémoglobine, à partir du 4 septembre. Les trois premiers épisodes de la saison 2 seront ainsi disponibles sur Amazon Prime Video et la suite sera diffusée à raison d’un épisode par semaine. Recherchés par les Seven, leurs têtes sont officiellement mises à prix dans le monde entier. Contrairement à leurs premières tentatives, les membres du groupe vont donc devoir effectuer leurs opérations frontalement et composer avec les autorités à leurs trousses. Le casting voit aussi arriver une nouvelle super-héroïne, une version féminine de Stormfront, héros présent dans la BD de Garth Ennis et Darick Robertson dont est tirée la série. De quoi nous mettre l’eau à la bouche…

Le 4 septembre sur Amazon Prime Video.

La Garçonne – Saison 1

Nouvelle série historique et policière sur France 2, La Garçonne raconte l’histoire de Louise Kerlac, contrainte de disparaitre après avoir été témoin du meurtre d’un proche, commis par des agents de l’État. Pour faire éclater la vérité, la jeune femme se travestit et prend l’identité de son frère jumeau, brisé par la guerre. En immersion au sein de la police criminelle, elle découvre un monde interdit aux femmes, dans le Paris des Années folles. La jeune fille sera incarnée par Laura Smet (Dix pour cent) qui dévoile les premières images de la série lors du tournage sur son compte Instagram.

En septembre sur France 2.

Family Business – Saison 2

La saison 2 de Family Business débarquera le 11 septembre et c’est avec ce génial teaser que Netflix l’annonce. Les mésaventures de Joseph, incarné par Jonathan Cohen, et de la famille Hazan reprennent pour une nouvelle salve d’épisodes, dont on comprend qu’il sera de nouveau question de cannabis, de business qui rapporte gros et d’Enrico Macias, toujours de la partie.

Le 11 septembre sur Netflix.

We Are Who We Are – Saison 1

Le réalisateur de Call me by your name, l’italien Luca Guadagnino, est de retour avec une mini série qui suivra deux adolescents américains, Fraser Wilson et Caitlin Harper, dans une base militaire italienne. L’ambiance, basée sur cette rencontre qui change leur vie à jamais, promet d’être dans la même veine, explorant des thèmes touchant à l’adolescences, aux premiers amours et aux questions d’identité et de sexualité. Le réalisateur a pour autant affirmé dans une interview pour Variety que la série serait plus ancrée dans les problématiques contemporaines. Le casting, composé de Jack Dylan Grazer (Ça et Ça : Chapitre 2), Jordan Kristin Seamon, Alice Braga (Je suis une légende), Chloë Sevigny (American Horror Story) et même Kid Cudi, est, de plus, très engageant.

Le 14 septembre sur HBO.

American Crime Story – Saison 3

Une date a enfin été annoncée pour la troisième saison de la série d’anthologie produite notamment par Ryan Murphy et Brad Falchuck (le duo d’American Horror Story). Dans chaque saison, la série retranscrit avec la plus grande fidélité possible une affaire américaine ayant défrayé la chronique. Si les deux premières saison relataient respectivement le procès O.J Simpson et le meurtre de Gianni Versace, celle-ci se penchera sur l’affaire Monica Lewinsky, qui sera d’ailleurs elle-même aux manettes de la production. Nous y verrons Beanie Feldstein (Lady Bird) dans le rôle titre, ainsi que Sarah Paulson, Clive Owen ou encore Annaleigh Ashford. Aucune image n’a été révélée pour le moment, rendez-vous donc en septembre.

Le 27 septembre sur FX.

Visuel : Affiche No Man’s Land Arte ©