L’agenda cinéma de la semaine du 9 décembre 2020

Mulan, le film d’aventures de Niki Caro

Le long-métrage passera sur Disney + dès cette semaine. Il reprend la célèbre histoire de Mulan, légende chinoise de cette jeune fille qui prend la place de son père pour combattre les armées d’envahisseurs. Cette adaptation dure près de deux heures et est assez fidèle à la version animée, même si elle est plus destinée aux adolescents et aux adultes qu’aux enfants. Batailles spectaculaires sur fond de paysages grandioses, une choses est sûre, cette épopée guerrière chinoise interprétée par l’actrice et chanteuse sino-américaine Liu Yifei, plaira à toute la famille.

Never Rarely Sometimes Always, un drame de Eliza Hittman

Disponible sur Orange, CanalVOD et FILMOTV, ce film retrace l’histoire d’Autumn (interprété par la chanteuse Sidney Flanigan) et de sa cousine Skylar (Talia Ryder). Autumn part de Pennsylvanie pour avorter à New York, accompagnée par sa cousine. Sans le sou, les deux femmes errent dans la ville, à la recherche d’une structure pour les aider. Le film met en scène un road-trip intime et délicat sur une jeunesse féminine face à la masculinité toxique américaine.