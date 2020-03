Trois films d’André Téchiné ressortent chez Carlotta

Carlotta sort et ressort en Dvd trois films d’André Téchiné des années 1970 et 1980 : le ténébreux Rendez-vous (1982) qui se passe à Paris contre deux films en province : pour la première fois en dvd Souvenirs d’en France (1975) et, dans un Sud-Ouest poétique, Le lieu du crime (1986). Binoche, Moreau et Deneuve sont le triptyque d’actrices éclatant de cette trilogie…

D’un côté donc, l’ennui de la Province, une Jeanne Moreau blanchisseuse qui épouse un bourgeois au grand dam du village et des mauvaises langues, mais qui saura tenir d’une main de fer le foyer, et puis une Catherine Deneuve mariée de force par sa mère, Danielle Darrieux, et finalement émancipée par un nouveau travail (tenir un dancing) peut-être au détriment de son fils de 13 ans, Thomas. Un fugitif (Wadeck Stanczak, acteur injustement oublié) va bouleverser ce petit monde sous la coupe du prêtre. De l’autre, il y a une Rastignac du 20 siècle, Juliette Binoche en Nina, moulée de rouge et prête à faire trembler de son éclat et en tant qu’actrice le tout Paris. Mais dans les coulisses des théâtres, la silhouette inquiétante de Lambert Wilson rôde dans l’un des rendez-vous les plus sexys et les moins tendres mis en scène par Téchiné…

Se plonger par la fraîcheur de Binoche, le magnétisme de Moreau et la beauté de Deneuve dans les méandres de la France d’il y a 40 ans est un bain luxueux et salutaire. Découvrir (Souvenirs d’en France) ou redécouvrir ces trois oeuvres singulières qui sont aussi trois portraits de femmes effectuant une coupe dans leur milieu permet de vivre plusieurs époques, plusieurs vies, qui semblent déjà celles de nos grands-mères mais sont magnifiées pour l’éternité par la caméra du maître. Trois indispensables qui nous sont arrivés en dvd et blu-ray en version restaurée, le 11 mai dernier, au prix de 20 euros le volume. A voir et à offrir, ici.

visuel : couvertures des films.