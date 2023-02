« Passeport pour Hollywood » de Michel Ciment : Entretiens avec Wilder, Huston, Mankiewicz, Polanski, Forman, Wenders

Premièrement paru au Seuil en 1987, cette somme d’entretiens est à nouveau éditée chez Carlotta, augmentée de trois nouveaux entretiens avec Miloš Forman et d’un entretien avec Wim Wenders.

Quiconque lit la revue mensuelle de cinéma Positif connaît l’intérêt que porte Michel Ciment, son directeur de la publication, à la technique de l’entretien. Comme l’explique Michel Ciment en introduction, l’entretien ne se substitue pas à l’exercice critique d’un film, et n’est pas non plus un ramassis de paroles à prendre à la légère. Il permet surtout de récolter des informations techniques et artistiques sur une œuvre, et de procéder ensuite à une analyse. La connivence qu’arrive à créer Michel Ciment avec les réalisateurs n’est plus à prouver, lui qui a fait paraître une somme impressionnante sur Kubrick en 1980.

Face à ces six réalisateurs de légende (Billy Wilder, John Huston, Joseph L. Mankiewicz, Roman Polanski, Miloš Forman, Wim Wenders), Michel Ciment a un objectif : « L’ambition du journaliste-critique est alors de saisir le développement d’une œuvre, de rendre intelligibles les aléas de la création et les facettes d’une personnalité. Il ne peut le faire qu’en sachant écouter, donc se taire ou au contraire relancer le discours par la contradiction ou la complicité. » Dans les questions qui se succèdent, on perçoit la technique de Michel Ciment, et sa volonté de mieux connaître le réalisateur qu’il a en face de lui, entre questions techniques (« vos mouvements de caméra, vos plans, sont-ils décrits dans le découpage technique ? »), autobiographiques (« votre regard satirique sur le monde des producteurs de la télévision et leur conformisme a-t-il été nourri par vos expériences à Hollywood ? ») et artistiques voire philosophiques (« Mais en dehors des femmes, n’est-ce pas la rationalité qui vous attire au XVIIIème siècle ? Vos films montrent le pouvoir de la raison et la peur d’un dérèglement par les passions. »). Beaucoup d’entretiens étant adossé à la sortie d’un film en particulier (Le Limier de Mankiewicz, Taking Off de Forman…), il sera plus confortable pour le lecteur d’avoir vu le film en amont.

Passeport pour Hollywood cherche à mieux connaître le phénomène cinématographique américain, en interrogeant trois cinéastes de la vieille garde (Wilder, Mankiewicz et Huston) et trois de la nouvelle génération (Polanski, Forman et Wenders). Michel Ciment souhaite réaliser des parallèles entre ces six réalisateurs, notamment le rapport qu’ils entretiennent avec l’Europe (moins vrai pour le cas de Huston). Le collaborateur régulier du Masque et la Plume ouvre également chaque entretien par un bref portrait du réalisateur, et sur la manière dont il a rencontré le cinéaste.

Extrait d’un entretien avec Joseph L. Mankiewicz :

« Il est intéressant que des cinéastes comme Lubitsch ou Wilder aient écrit leurs scénarios en collaboration avec d’autres écrivains alors que pour vous c’est une pratique solitaire.

Je ne peux pas collaborer. Dans le cas de Lubitsch ou de Wider, je crois que cela ne vient pas du fait qu’ils ne pouvaient pas écrire seuls, mais qu’ils avaient besoin d’un scénariste anglais ou américain pour donner une sorte de légitimité à leur dialogue. Pour voir, écrire un film est une affaire très personnelle. C’est en général parce que j’ai quelque chose à dire. Je n’ai pas de problèmes avec les mots et je prends peut-être mon travail de scénariste plus au sérieux que la plupart de mes confrères. Les mots pour moi sont aussi importants que les éclairages pour un chef opérateur. »

Passeport pour Hollywood. Entretiens avec Wilder, Huston, Mankiewicz, Polanski, Forman, Wenders, Michel CIMENT, Carlotta, 400 pages, 18 €