Sortie vod » La Sainte famille », joli portrait hystérique par Louis-Do de Lencquesaing

Après Au Galop, Louis-Do de Lencquesaing propose avec La Sainte Famille un portrait hystérique et goûteux d’une famille noble qui s’apprête à voir disparaître la génération aînée. Une jolie comédie bien servie par son casting (Marthe Keller, Laura Smet, Léa Drucker) et son acteur principal (le réalisateur lui-même), qui sort en VOD chez Pyramide après un passage sur nos écrans en décembre dernier.

Universitaire réputé et grand amoureux du vivant, Jean (Louis-Do de Lencquesaing) est père de deux filles, fils d’une maman qu’il vouvoie (Marthe Keller), sur le point de divorcer de sa femme toujours fourrée à Tanger (Léa Drucker), à moins qu’une grossesse les remette ensemble, et prêt à changer de voie professionnelle. Le déménagement de sa grand-mère (Brigitte Auber, royale) qui change de toit avec son frère (Thierry Godard) et le travail d’inventaire du château familial par une cousine (Laura Smet) bousculent beaucoup le solide Jean…

Comédie aigre-douce, avec des personnages bien dessinés et quelques extravagances surréalistes (Inna Modja en préposée de ministère fantasque), La Sainte Famille plonge le spectateur dans le bain onctueux des dysfonctionnements d’une famille qui n’est pas la sienne avec une douceur et une suavité qui émanent directement du personnage principal. Certains dialogues restent un peu en suspens, mais cela fait partie du tourbillon de cette noblesse un peu perdue et entre deux ères..

La Sainte Famille, de Louis-Do de Lencquesaing avec Marthe Keller, Thierry Godard, Laura Smet, Léa Drucker, Brigitte Auber, Inna Modja, France, 1h30, sortie VOD avril 2020, sortie DVD juin 2020.

visuel : affiche du film.