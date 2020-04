« L’extraordinaire Mr Rogers » incarné par Tom Hanks sort directement en VOD

Nommé aux Oscars, aux BAFA et aux Golden Globes pour ce rôle, Tom Hanks se glisse dans le personnage complexe de Fred Rogers qui a animé le programme éducatif, Mister Rogers’ Neighborhood, de 1968 à 2000 aux États-Unis. Un syndrome de Peter Pan filmé comme un calendrier de l’avent par la réalisatrice américaine Marielle Heller, qui sort directement en VOD ce mercredi 22 avril et sortira en DVD le 17 juin.

Père d’un petit bébé, ayant lui-même des difficultés avec son père, le journaliste Lloyd Vogel (Matthew Rhys) rencontre le présentateur Mr Rogers en 1998 pour un sujet pour le magazine Esquire. Et il découvre un être complexe, différent de ses attentes, et qui entre en écho avec sa vie. Structuré autour de la narration magique et enfermée d’un Tom Hanks de maison de poupées, L’extraordinaire Mr Rogers joue à fond la carte du rétro jusqu’à rendre le New York d’il y a 20 ans aussi carton-pâte que le plateau télé et jeunesse imaginé en 1968. Dans cette Île aux enfants version US, les vrais et faux personnages se mélangent autour d’un présentateur complexe et assez menaçant. Une belle ambiance et un joli duo d’acteurs dans des personnages en quête d’eux-mêmes.

L’extraordinaire Mr Rogers, de Marielle Heller, avec Tom Hanks, Matthew Rhys, 2019, 107 minutes, sortie VOD le 22 avril 2020, sortie dvd le 17 juin prochain.

visuel : Sony Pictures