Agenda cinéma du 14 avril 2021

Pour cette semaine, plusieurs nouveautés avec la première édition du festival Ciném’Avenir, le Kaiju Online Festival organisé par Les intergalactiques et la sortie DVD de Petit Vampire. Retrouvez également un documentaire poignant sur le solo du chorégraphe Alain Buffard ainsi qu’une journée fourmillante de nouvelles idées pour le cinéma organisée par l’ARP.

L’histoire d’un solo

Le centre Pompidou organise une projection de Good-Boy-histoire d’un solo, l’histoire du célèbre solo d’Alain Buffard, danseur et chorégraphe français décédé en 2013 à l’âge de 53 ans. Alain Buffard est considéré comme un représentant de la « non-danse », courant d’avant-garde qui privilégie le dialogue avec les autres disciplines (arts visuels, théâtre). Cet artiste engagé pensait également la danse comme un acte de résistance. La projection du film se fera en ligne, dans la salle virtuelle de la 25ème heure, et sera suivi d’une rencontre avec Marie-Hélène Revois, cinéaste, et Philippe Mangeot, ex-président de l’association Act-Up Paris.

Quand ? Jeudi 15 avril à 21h

Où ? En ligne dans la salle virtuelle 25ème heure

La première édition du festival Ciném’Avenir

Ciném’Avenir a été créé en 2021 par des étudiants. Ce festival en ligne s’adresse à un public diversifié et a pour objectif de promouvoir des cultures de divers horizons. Cette première édition est composée d’une rétrospective sur le Printemps Arabe constitué de 7 longs métrages. La section compétition « Cinéastes de demain » valorise les créations de jeunes réalisateurs et réalisatrices entre 18 et 25 ans et leur offre un espace de diffusion. Elle comptera 7 courts-métrages sélectionnés par un jury d’étudiants de la section audiovisuelle et cinématographique de l’Université Paul Valéry. Un Prix du Jury (délivré par cinq professionnels du cinéma) et un Prix du Public seront décernés.

Quand ? Du 12 au 19 avril

Où ? En ligne sur le site du festival

Voyager, découvrir et aimer l’Afrique et les pays créole

Vues d’Afrique est un organisme à but non lucratif fondé en 1984 dont l’évènement principal est le Festival des Vues d’Afrique qui, depuis 37 ans, a pour objectif de mieux faire connaitre les réalités et la culture des pays du continent et des grandes diasporas. Pour cette 37ème édition, en plus de la programmation de films qui sera diffusée en majeure partie sur la plateforme en ligne de TV5, il y aura la TV Vues d’Afrique (TVVA) qui proposera des émissions variées sur la chaîne YouTube Vues d’Afrique.

Quand ? Du 9 au 19 avril

Où ? Plateforme en ligne de TV5 et sur la chaîne Youtube Vues d’Afrique

Les monstres envahissent l’écran

Ne pouvant attendre le début du festival de Science-Fiction qui se tiendra en septembre, Les intergalactiques lancent leur première édition du Kaiju Online Festival. « Kaiju » est un terme japonais qui désigne des créatures étranges, particulièrement des monstres géants de films japonais appelés kaij? eiga. Ne soyez pas surpris si sur le site Internet de l’évènement, Godzilla apparaisse partout. Jeudi 15 avril, à 21h, sera diffusé Gorgo d’Eugène Lourié (1961), un long-métrage méconnu du grand public style Godzilla.

Quand ? Du 12 au 18 avril 2021

Où ? Sur Twitch

La sortie DVD de « Petit vampire » !

« Petit Vampire » est adapté de la BD de Joan Sfar parue chez Rue de Sèvres. L’adaptation cinéma de cette œuvre familiale populaire avait connu un parcours quelque peu chaotique. Doublé par Camille Cottin et Alex Lutz, le film était sorti en salle le 21 octobre dernier, une semaine avant l’annonce du second confinement, et était prévu ensuite pour le mois de décembre. L’annonce de la sortie DVD du film ce mercredi est une aubaine pour renouer avec ce personnage si attachant.

Quand ? Sortie DVD mercredi 14 avril

La journée de la création de l’ARP

Les cinéastes membres de l’ARP (La Société civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs) organisent ce mercredi 14 avril la troisième édition de la journée de la création. Cette journée, consacrée à la création cinématographique et à ses talents, s’articulera autours de trois tables rondes thématiques, un échange entre scénaristes et la remise des Prix du scénario. Le programme de la journée est disponible sur le site internet de l’ARP.

Quand ? Mercredi 14 avril à partir de 14h

Où ? Entièrement en ligne sur le site de l’ARP

©Affiche Petit Vampire de Joan Sfar