« Out of Order » de Carl Schenkel : L’ascenseur infernal

Restauré en 4k et disponible en Blu-ray, le film allemand Out of Order nous enferme en présence de quatre personnes dans un ascenseur. Claustrophobes s’abstenir !

Drive, Farang, Pulsions, OSS 117 : Rio ne répond plus, Le Père Noël est une ordure… Non, vous ne voyez pas ? Et si je rajoute à cette liste L’Ascenseur (1984) de Dick Maas ou Devil (2003) de John Erick Dowdle ? Eh bien oui, bingo, le cinéma s’est toujours intéressé aux ascenseurs ! Si les premiers films contiennent quelques scènes se déroulant dans un ascenseur passées à la postérité, les deux derniers se déroulent entièrement dans un ascenseur. Huis clos parfait (on pourrait peut-être ajouter Buried de Rodrigo Cortés qui voit Paul se réveiller enfermé… dans un cercueil), l’ascenseur a toujours intéressé le septième art, et ce n’est ni cette vidéo de Blow Up, ni cette parodie des Inconnus qui vont nous faire dire le contraire.

En 1984 sort le film allemand Abwärts, de Carl Schenkel, exporté sous le titre de Out of Order. Un vendredi soir, alors que les bureaux se vident, quatre individus se retrouvent dans un ascenseur qui vient tout juste d’être réparé. Il y a ce quadragénaire fringant, et un peu énervant, Jörg, ainsi que sa jeune collègue de travail Marion, une ancienne maîtresse. On y croise également un comptable au look d’Inspecteur Derrick, Gössmann, qui se fait la malle avec la caisse, et un jeune coursier à l’attitude impertinente, Pit. Bien entendu, tout se détraque très rapidement et nos quatre Allemands se retrouvent coincés. Dans l’ascenseur, personne ne vous entendant crier, ils décident de trouver un moyen de se libérer.

Carl Schenkel arrive parfaitement à rendre la tension qui se fait très (trop ?) vite entre les quatre personnages. Pour preuve, dès la deuxième minute d’enfermement, Pit et Marion se mettent à fumer dans l’habitacle de quelques mètres carrés. Rapidement, le concours de virilité entre Jörg et Pit se met en place : qui sortira le groupe de la cage de fer, et obtiendra les beaux yeux de Marion ? Si l’on est en droit de trouver un peu ridicule la soudaine passion charnelle qui anime Marion et Pit (s’embrassant goulument sous les yeux de Gössmann, à deux mètres d’eux), on ne peut que louer la technicité de la mise en scène. Carl Schenkel parvient à nous enfermer nous aussi dans l’ascenseur, tout en livrant quelques mots sur l’état de la société allemand (et notamment le marché de l’emploi).

Out of Order, Carl SCHENKEL, Allemagne, 1984, 1h27, Blu-ray chez Carlotta Films

Illustration : Visuel du Blu-ray