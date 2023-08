« Trois Amigos ! » de John Landis : Les Sept samouraïs ? Les Sept mercenaires ? Non, mais les Trois Amigos !

Carlotta édite pour la première fois en Blu-ray le film de John Landis, peu connu de ce côté de l’Atlantique.

1916 : au Mexique, le petit village de Santo Poco subit les attaques répétées du terrible El Guapo et de sa bande de brigands. Carmen ne sait plus quoi faire mais, alors qu’elle pousse les portes de l’église de la ville voisine qui projette un western, elle a une révélation. Ces Trois Amigos qui sauvent sur l’écran de tristes villageois victimes de l’injustice, pourquoi ne pas les contacter pour qu’ils viennent en aide à Santo Pocco ? Décidée, elle leur envoie un télégramme qui, raccourci pour des raisons budgétaires, décide les trois acteurs incarnant les Trois Amigos à se rendre au Mexique.

Les différents films de John Landis célèbrent son sens de l’humour : aussi bien dans Les Blues Brothers (1980) que dans Hamburger Film Sandwich (1977), ce sont les situations comiques et les quiproquos qui se succèdent. Ici, Landis se réjouit de creuser le décalage qui existe entre le monde du spectacle des trois acteurs tout juste virés par leur producteur, et le village rural mexicain. D’autant plus que le télégramme tronqué a fait croire aux trois hommes qu’ils devaient réaliser un spectacle à Santo Pocco, et non débarrasser la ville d’un bandit sanguinaire. Le film prend un peu son temps pour poser ses bases, et décolle vraiment dans sa deuxième moitié lorsque les trois acteurs décident de jouer les héros et de venir à bout d’El Guapo et de sa bande.

Si le film n’est pas hilarant, Trois Amigos !, sorti en 1986, regorge de bonnes idées, le rendant agréable à visionner. Il y a ainsi ce passage avec un buisson chantant dans l’esprit des Monty Python, ou alors cette ballade au clair de lune qui voit arriver de nombreux animaux venus assister au chant des trois héros (les chansons entraînantes sont d’ailleurs signées Randy Newman, auteur de nombreuses chansons pour les films Pixar). Les trois stars qui servent ce western à la sauce Les Sept mercenaires (John Sturges, 1960), Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short, cabotinent pour notre plus grande joie, tandis qu’on sent tout le plaisir qu’a eu John Landis à recréer de magnifiques décors pour son cadre.

Trois Amigos ! de John LANDIS, Etats-Unis, 1986, 1h43, Blu-ray chez Carlotta Films

Visuel : Visuel du Blu-ray