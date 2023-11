“L’expérience de la vie” : Anne Roumanoff décrypte l’époque actuelle dans son nouveau spectacle

L’expérience de la vie est le titre du nouveau spectacle d’Anne Roumanoff. C’est le parcours de vie d’une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel, en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage. Anne Roumanoff observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre. L’humoriste se produit le 14 novembre à Bobino et sera également à l’Olympia le 26 décembre prochain. Elle est également en tournée dans toute la France.

À 58 ans et après plus de 35 ans de carrière, Anne Roumanoff n’a pas fini de nous surprendre. Son arrivée sur scène munie de gants de boxe le prouve. C’est ainsi qu’elle démarre son nouveau spectacle L’expérience de la vie. Un titre assez révélateur pour celle qui en a vu des vertes et des pas mûres depuis ses débuts dans les années 80. En l’espace de plus de trente ans, l’humoriste en a vu passer des changements et des transformations. Elle a assisté à la montée en puissance du télétravail, des réseaux sociaux, des caisses automatiques des supermarchés et des machines à la poste. Des transformations auxquelles Anne Roumanoff, loin de les juger, préfère s’en moquer. En clair, son spectacle est un portrait de la société actuelle : “J’évoque des sujets comme le développement personnel, l’inflation, les évolutions du langage, les nouveaux comportements au travail… Les thèmes sont assez larges. J’ai toujours un regard curieux sur les mutations de la société, je trouve ça passionnant”, a-t-elle expliqué dans un entretien à Nice-Matin en septembre dernier.

Dans son spectacle, Anne Roumanoff emprunte plusieurs personnages dont celle d’une fille du midi qui s’essaie au développement personnel, celle d’une coach américaine et aussi celle d’une bouchère. Peu importe le personnage, le public se marre à tout bout de champ ! De quoi s’offrir une bonne dose de légèreté dans une période marquée par des menaces d’attaques terroristes. Après avoir joué à l’Apollo Théâtre les 18 et 19 octobre dernier, les 29 et 30 octobre à l’Européen, Anne Roumanoff se produit ce 14 novembre à Bobino avant de monter sur la scène de l’Olympia le 26 décembre prochain. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte !

L’expérience de la vie, spectacle de et avec Anne Roumanoff. Mise en scène : Gil Galliot. Little Bros Productions.