Le Roi Lion adapté aux personnes aveugles et malvoyantes au Théâtre Mogador

Le Théâtre Mogador proposait samedi 18 mai dernier une séance adaptée de la célèbre comédie musicale Le Roi Lion pour les personnes aveugles et malvoyantes. L’objectif est de rendre la culture accessible à tous.

Après des expériences fructueuses en 2022 et fin 2023, les équipes du Théâtre Mogador ont organisé le samedi 18 mai, en collaboration avec Accès Culture, une séance de la comédie musicale à succès Le Roi Lion adaptée à destination des spectateurs aveugles et malvoyants. Lors de leur arrivée au théâtre, ces derniers étaient accueillis par l’équipe artistique et technique qui leur a fait faire une visite tactile. Ils ont pu découvrir les différents costumes et accessoires et ont pu également monter sur le rocher du Roi Lion afin de s’en imprégner et de comprendre une partie de la scénographie. “L’idée c’est de rendre le théâtre accessible au plus grand nombre, explique Olivier Lazzarini, directeur commercial du Théâtre Mogador. Tout le monde doit pouvoir venir au théâtre. On a décidé de faire venir les gens atteints de déficience visuelle parce qu’on en avait déjà dans la salle mais on n’avait pas de dispositif adapté. L’association Accès Culture nous a formés, dit ce qu’il fallait faire. Puis on a fait une première séance pour les malvoyants et une première séance pour les sources et malentendants.”

Un dispositif d’autodescription adapté aux personnes aveugles et malvoyantes

Une fois la visite terminée et après avoir été accompagnés à leur place, les spectateurs aveugles et malvoyants ont pu profiter du spectacle du Roi Lion en temps réel grâce à un dispositif d’audiodescription. L’initiative a notamment séduit Dominique et Éric, atteints de déficience visuelle et venus de Lille pour voir le spectacle : “Le spectacle est magnifique, surtout avec les descriptions qu’on a pu avoir avec l’audiodescription. Ça nous permet d’apprécier encore plus le spectacle”, s’enthousiasme Eric. “Sans l’audiodescription, c’est difficile parce que c’est quand même un spectacle visuel. Bien sûr il y a la partie musicale, mais comme on ne voit pas les costumes etc, l’audiodescription nous permet de voir les personnages qui entrent en scène et de mieux comprendre, sinon, on ne profiterait que de la partie musicale”, complète Dominique. À noter que le spectacle du Roi Lion est à voir jusqu’au 14 juillet prochain.