Alain Souchon “La vie, c’est du théâtre et des souvenirs” : un portrait signé Jean Dominique Brierre !

« J’ai dix ans », « Bidon », « Jamais content », « Poulailler’s Song », « Y’a d’la rumba dans l’air », « Allô maman bobo », « L’Amour en fuite », « Somerset Maugham », « On avance », « La Ballade de Jim », « J’veux du cuir », « Ultra moderne solitude », « Quand j’serai K.O. », « La Beauté d’Ava Gardner », « Foule sentimentale », « L’Amour à la machine », « Sous les jupes des filles », « C’est déjà ça », « Le Baiser », « Rive gauche », « La vie ne vaut rien », « Et si en plus y’a personne », « Âme fifties »…on ne compte plus les tubes d’Alain Souchon, entrés au patrimoine de la chanson française. Dans cet ouvrage qui se lit d’une seule traite, Jean-Dominique Brierre revient sur le parcours d’Alain Souchon, l’un des chanteurs préférés des Français et propose de découvrir à travers de nombreuses anecdotes, ce qui a construit sa carrière et sa vie d’artiste.

Lorsque Alain Souchon débarque en 1974 sur les ondes avec “J’ai dix ans”, ses mots, sa syntaxe et les thèmes qu’il aborde sonnent la fin de la chanson dite “Rive gauche”, lorsque Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel, étaient les repères cardinaux de saltimbanques et d’intellectuels, la vitrine d’un Paris populaire et engagé dont Juliette Gréco, Léo Ferré, et autre Jean Ferrat étaient les chefs de file. La suite vous la connaissez. La carrière d’Alain Souchon sera balisée des tubes cités plus haut, totalisant en tout, 271 chansons écrites par lui ou avec son complice, Laurent Voulzy. Un demi siècle donc que l’auteur compositeur traverse les époques sans que le temps n’ait de prise sur lui. Souchon cultive l’image d’un éternel adolescent marqué par un spleen romantique. Tour à tour drôles, tendres, engagées ou nostalgiques, ses chansons lui ont valu le succès d’un public transgénérationnel et la reconnaissance de ses pairs, qui le sollicitent fréquemment pour des collaborations ou lui rendent hommage par des reprises et de ses chansons. On connaît sa simplicité, sa force d’écriture, son univers romantique et nostalgique. En live, Souchon surprend par ses bons mots, offre au public de réels instants de d’élégance et de grâce. L’œil rieur, la tignasse ébouriffée, dans son costume noir, chemise blanche Souchon est la douceur incarnée, la subtilité, la précision même. Sous l’apparente fragilité, lui sait parfaitement où il va, sait parfaitement là où il nous emmène : dans une poésie moderne et désarmante qui nous fait oublier la laideur humaine. Une présence radieuse, lumineuse. À partir de dizaines d’heures d’entretiens inédits, assorties de témoignages de proches avec Alain Souchon, Jean-Dominique Brierre retrace le parcours de l’indémodable chanteur de ” la Ballade de Jim ” qui a fêté ses 80 printemps le 27 mai 2024. Ce livre est né un peu par accident, suite à la demande d’un éditeur qui demande à Jean-Dominique Brierre d’écrire un livre sur Souchon. Seulement voilà, quel en sera l’angle d’attaque ? Ce livre ne sera pas une biographie, ni un livre sous la forme de dialogue entre deux personnes mais plutôt ce que l’auteur qualifie lui même de « récit d’apprentissage ». Jean Dominique Brierre : « Pendant une année entière, presque toutes les semaines, j’ai rencontré Alain Souchon. Le même jour, le vendredi, à la même heure, 11 heures du matin, au même endroit, le bar de l’hôtel Regina à Paris. “Ma vie n’est pas intéressante’, m’avait-il dit, comme pour me dissuader de faire un livre sur lui. Avant de concéder : “À moins de parler de mon parcours. Quand j’avais quinze ou seize ans, je me voyais devenir une sorte de clochard. Un clochard vivant à la campagne. Je n’en reviens toujours pas de ce qui m’est arrivé.’ ” Comment d’un mal-être existentiel et d’une enfance compliquée Alain Souchon a-t?il fait une œuvre ? Pourquoi tout le monde se retrouve-t?il dans ses chansons ? Les réponses à ces questions vous les trouverez en tournant les pages de cet ouvrage. L’auteur passe au crible l’enfance à Casablanca, l’arrivée à Paris rue du commerce, le déménagement et l’arrivée dans une nouvelle cellule familiale à Auteuil, les vacances à Cheverny au « Château », mais aussi sur la côte Bretonne, en baie de Somme, la scolarité compliquée, l’exil au Lycée français de Londres, les débuts hésitants dans les cabarets de la rue Mouffetard, les petits boulots dans le bâtiment, la rencontre avec sa femme Françoise, Danyel Gérard qui produit son premier disque et la première fois que sa chanson ” Je suis un voyageur” passe à la radio : « C’était dingue, ca m’a mis en nage de m’entendre à la radio. Tu entres dans la vie quotidienne de tout le monde. C’est merveilleux, très émouvant ». Puis arrive Bob Socquet son producteur, le tremplin de la Rose d’Or à Antibes, sa rencontre avec celui qu’il appelle « l’Ange » ( Laurent Voulzy), leur timidité respective, le même malaise face au monde du show-business, les premiers succès « J’ai dix ans », « Rockollection » ( 5 millions d’exemplaires !), le premier Olympia en 1975, son amitié avec Michel Jonasz, David McNeil. Jean Dominique Brierre évoque également sa carrière d’acteur, les films réalisés par Claude Berri « Je vous aime », Jean Becker « L’été Meurtrier », Pierre Granier Deferre » l’homme aux yeux d’argent », Jean Paul Rappeneau « Tout feu tout flamme » ou Jacques Doillon « comédie ! », mais revient surtout sur le « décalage » entre le métier de comédien et celui de chanteur. A travers ce récit humble et authentique, on retrouve la profondeur d’âme, la sincérité et l’humour d’Alain Souchon. Ainsi on comprend mieux sa passion pour les mots, cette quête du graal entre construire sa carrière et sa vie personnelle. Vous pourrez lire toutes les interviews que vous voudrez, aucune ne fourni autant de détail sur la façon dont tout cela est arrivé.

Jean-Christophe Mary

Éditeur : L’Archipel. Collection Arts Et Spectacle Nombre de pages : 224