« Infernet » de Pacôme Thiellement : Enquêtes au cœur du Net

Reprenant la série qui a fait le succès de Pacôme Thiellement sur Blast, le livre Infernet propose douze enquêtes, augmenté d’un texte autobiographique.

Si l’adepte d’Infernet diffusé via Blast et disponible gratuitement sur Youtube cherche du nouveau, il pourra passer son chemin. Les douze enquêtes reprises ici sont des retranscriptions des vidéos. Toutes ces histoires sont des anecdotes glaçantes, qui invitent à réfléchir sur ce qu’est Internet et les réseaux sociaux, et donc les limites et le pire de ceux-ci. On a ainsi une influenceuse assassinée par son petit ami lors d’un road-trip, énième féminicide mais au prisme d’Instagram ; une star de football américain qui tombe amoureux d’une femme n’ayant jamais existé ; un YouTubeur américain mangeant à se faire exploser pour gagner coûte que coûte en popularité… Ces faits divers sont sidérants et angoissants, parfaitement servis par les talents de conteur de Pacôme Thiellement qui sait à la fois raconter des faits, et en tirer des réflexions philosophiques et sociologiques bienvenues. On sera donc en droit de préférer visionner les vidéos préexistantes qui, par leur intelligent montage alliant photos, vidéos, captures internet, etc., permettent de se plonger réellement au cœur de ces true crime stories.

La véritable plus-value du livre tient dans le texte autobiographique intitulé « Internet et moi (une confession) ». Pacôme Thiellement y narre sa découverte du Net, ses premiers échanges de mails et ses premiers pas sur les réseaux sociaux, la tentative de suicide d’un de ses meilleurs amis. Il évoque également son « burn-out » des réseaux sociaux à la suite d’une étrange histoire d’amour.

« Les internautes ont peut-être raison, peut-être tort. Quant aux analyses concernant le féminicide ou le syndrome de la femme blanche disparue, elles ne s’opposent pas mais offrent différents prismes de lecture pour un même événement. Je ne prétends pas apporter ici des éléments nouveaux dans cette enquête. Ce que je propose, c’est une autre hypothèse concernant la raison de notre intérêt pour elle. Je pense que, si cet événement a été tellement relayé et commenté sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’il est représentatif de notre ambivalence vis-à-vis du bonheur affiché par les instagrameurs. Nous les aimons, nous les envions, nous voulons devenir comme eux mais dans le fonds, nous savons que ce bonheur affiché est u leurre et le caractère ostentatoire de celui-ci nous dérange plus que nous sommes disposés à l’admettre. Oui, même si nous ne nous l’admettons pas facilement, nous aimerions que cesse ce cauchemar dont, à l’instar de Gabby Petito, on ne sort jamais. »

Infernet, Pacôme THIELLEMENT, Co-édition Blast & Massot éditions, 304 pages, 20,90 €

Visuel : Couverture du livre